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Hamas: 4 rehine daha serbest kalacak

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#Hamas#İsrail#Ateşkes
Hamas: 4 rehine daha serbest kalacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 14:01

Hamas, İsrail ile vardıkları ateşkes anlaşması kapsamında 4 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağını açıkladı. Hamas'tan yapılan açıklamada, 4 İsrailli rehine karşılığında 200 Filistinli mahkumun serbest kalacağı ifade edildi.

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İsrail ile Hamas arasında geçtiğimiz pazar günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması sürüyor.

Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, cumartesi günü ikinci grup Filistinli tutukluya karşılık 4 İsrailli kadının serbest bırakılacağını ifade etti.

İKİNCİ AŞAMA

Hamas yetkililerinden Nahid el-Fahuri, Filistinli direniş gruplarının İsrail'le vardığı ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının ikinci etabının 25 Ocak Cumartesi günü başlayacağını belirtti.

Fahuri, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerden serbest bırakılacak isimlerin karşı tarafa iletileceğini aktararak buna karşı Tel Aviv'in de serbest bırakılacak Filistinli tutukluların listesini kendilerine sunacağına işaret etti.

Tarafların karşılıklı sunacağı listeler doğrultusunda 26 Ocak Pazar günü takasın gerçekleşeceğini vurgulayan Fahuri, "Anlaşmaya göre İsrailli her kadın veya erkek askere karşı 30'u müebbet hapis cezasına çarptırılmış 50 Filistinli tutuklu serbest kalacak." ifadelerini kullandı.

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Fahuri, Filistinli direnişçilerin İsrailli 4 esir kadın askerin ismini sunması halinde 120'si müebbet hapis cezasına çarptırılmış 200 Filistinli tutuklunun serbest kalacağına dikkati çekti.

İsrailli kadın askerlerin sayısında düşüşün olması halinde Filistinli tutukluların sayısında da düşüş olacağını kaydeden Fahuri, İsrail hapishanelerinden özgür kalacak bazı esirlerin Mısır'a gidebileceği bilgisini paylaştı.

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#Hamas#İsrail#Ateşkes

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