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Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç ekiplerine teslim etti

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#Hamas#Gazze#İsrail
Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç ekiplerine teslim etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 02:37

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasında bırakması gereken 33 esirden son 4'ünün cenazesini Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

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Yediot Ahronot gazetesinin İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrailli 4 esirin cenazeleri Gazze Şeridi'ne geçen Kızılhaç ekiplerine törensiz teslim edildi.

Hamas, teslim ettiği cenazelerin Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat ve Shlomo Mantzur'a ait olduğunu duyurmuştu.

İsrailli esirlere ait 4 cenazenin teslim edilmesiyle eşzamanlı olarak İsrail'in 22 Şubat'ta salıverilmesini askıya aldığı ve söz konusu 4 İsrailli esirin cenazesinin karşılığında bırakacağı 641 Filistinli esir de özgürlüğüne kavuştu.

İSRAİL, FİLİSTİNLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI ASKIYA ALMIŞTI

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri 22 Şubat'ta serbest bırakmıştı.

İsrailli esirlerin Hamas tarafından serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

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Hamas ve İsrail, arabulucularla yapılan görüşmeler neticesinde krizin çözüldüğünü açıklamıştı.

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#Hamas#Gazze#İsrail

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