Trump: Gazze’de 2. aşama şimdi başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin, "İkinci aşama şimdi başlıyor." açıklamasında bulundu. Trump, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi. Hamas'ın elindeki 20 esirin tamamının serbest bırakıldığını belirten Trump, bu kişilerin iyi durumda olduğuna işaret ederek, "Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Mısır'ın Şarm el-Şeyh​​​​​​​ kentindeki zirvede konuyla ilgili son açıklamasında, ikinci aşamanın ne zaman başlayacağı hakkındaki soruya, aşamaların birbiriyle iç içe olduğunu ve ikinci aşamanın başladığını söyleyerek yanıt vermişti.

HAMAS 4 İSRAİLLİ ESİRİN DAHA CENAZESİNİ TESLİM EDECEK

Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 4 İsrailli esirin daha cenazesini İsrail’e teslim edeceği konusunda arabuculara bilgi verdi. Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında 4 İsrailli esirin daha naaşını teslim edecek. Hamas, arabuluculara yerel saatle 22.00’da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden esirlerin naaşları teslim edeceğini bildirdi. Cenazelerin kime ait olduğu henüz bilinmiyor.

Hamas dün sabah saatlerinde 20 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 4’ünün naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail’e teslim etmişti.