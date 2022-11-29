Hamaney’in yeğeni de tutuklandı

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İran’da gitgide sert tedbirlere başvuran rejime yönelik tepkiler artıyor. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mahsa Amini’nin, polis tarafından gözaltına alındıktan üç gün sonra, 16 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor.

BM İnsan Hakları Komisyonu’nun verilerine göre, protesto gösterileri ülkenin 31 eyaletinde yaklaşık 150 kente ve 140 üniversiteye sıçradı. Polisin göstericilere sert müdahalesinde hayatını kaybeden kişi sayısı 450’ye dayanırken, aralarında çocukların da bulunduğu 14 bin kadar kişi tutuklandı. Tutuklulardan 21’i idam cezasına çarptırılırken, altısının infazı gerçekleşti.

HİTLER’E BENZETTİ

Rejimin göstericilere yönelik sert tedbirlerine İran’ın önde gelen isimlerinden de büyük tepki var. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yeğeni mühendis Feride Muradhani’nin de rejime yönelik eleştirilerinden ötürü 23 Kasım’da tutuklandığı ortaya çıktı. Tutuklama sonrası internette yayılan videoda Muradhani, “Bu dünyanın herhangi bir yerindeki siyasi otokratların zulmüne daha ne kadar tanık olacağız? Hitler, Mussolini, Çavuşesku, Kaddafi, Saddam, Humeyni ve Hamaney tecrübesi yeterli değil mi” diyor.

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CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Muradhani’nin yorumları, geçen cuma günü erkek kardeşi Mahmud Muradhani tarafından YouTube ve Twitter’da yayınlanan bir video mesajı aracılığıyla servis edildi. Muradhani, kızkardeşinin geçen çarşamba gözaltına alınıp cezaevine götürüldüğünü söyledi. Söz konusu videoda dünya liderlerine de seslenen Muradhani, “Özgür insanlar, hükümetlerinize bu cani ve çocukları öldüren rejime destek vermeyi bırakmasını söyleyin. Bu rejim, temel aldığı hiçbir dini yükümlülükleri yerine getirmiyor. Gücü ve iktidarı elinde tutmak için hiçbir kuralı dinlemiyor” dedi. Muradhani, ülkelerden İran’dan sembolik olarak diplomatlarını çekmelerini istedi.

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BABASI DA MUHALİFTİ

Feride Muradhani, 1980’lerde ailesiyle arası bozulan ve Irak’a kaçan Ayetullah Hamaney’in kız kardeşi Badri’nin kızı olarak tanınıyor. Feride Muradhani sonuncusu geçen ocak ayında olmak üzere daha önce defalarca tutuklanmış ve serbest bırakılmıştı. Muradhani’nin babası Ali Muradhani Arangeh ise siyasi duruşu nedeniyle yıllardır tecrit altındaydı ve yakın zaman önce vefat etmişti.