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Hamaney’in yeğeni açlık grevinde

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#İran#Protesto#Grev
Hamaney’in yeğeni açlık grevinde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 07:00

İran’da, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltındaki ölümü üzerine başlayan protestolar 100 gündür devam ediyor.

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İran İnsan Hakları Eylemcileri Haber Ajansı’na (HRANA) göre protestolar sırasında 69’u çocuk en az 500 kişi hayatını kaybetti. İki gösterici idam edilirken 26 kişi daha idam edilmeyi bekliyor. Bu 100 günde gösterilere destek verdiği için oyuncu Taraneh Alidoosti gibi bazı İranlı ünlü isimler de ya gözaltına alındı ya da sürgüne gitmek zorunda kaldı.Tutuklananlar arasında İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in muhalif yeğeni Feride Muradhani de var. Kardeşi Feride’nin açlık grevine başladığını söyleyen Mahmud Muradhani, “Feride, tutulduğu yere itiraz ederek Evin Cezaevi’ne nakledilmemesini protesto ediyor” dedi. Hamaney’in yeğeni Kerçek Cezaevi’nde tutuluyor. Daha önce süren davaları nedeniyle Ekim 2021’de tutuklanan ve bu yıl nisanda kefaletle serbest kalan Feride, Amini protestolarına destek verdiği gerekçesiyle 23 Kasım’da yeniden tutuklanmıştı.

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#İran#Protesto#Grev

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