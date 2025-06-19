‘Hamaney’in sığınağı vuruldu’ iddiası

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İsrail’in İran’ın üst düzey yöneticilerini suikastlar ile hedef almasının ardından, gözler İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e çevrildi. Resmi makamlar tarafından Hamaney’in nerede olduğuna dair net bir açıklama yapılmazken, İsrail basını dün Hamaney’in yeraltı karargâhının hedef alındığını öne sürdü. Bazı haber kaynakları ise Hamaney’in yoğun güvenlik önlemleri altında olduğunu ve ailesiyle birlikte saklandığını aktardı.

İSRAİL MEDYASI NE DİYOR

İsrail kaynaklı Israel Hayom gazetesi Tahran’a son düzenlenen saldırıda “Hamaney’in yeraltı karargâhının bulunduğu Lavizan’ın” hedef alındığını öne sürdü. Ancak iddia, İran hükümeti tarafından teyit edilmedi. İsrail Savunma Bakanı Katz ise İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçaklarının “İran rejiminin iç güvenliğinin merkezi olan ve İran diktatörünün baskılarının ana kolu olan binayı yok ettiğini” öne sürdü. “Söz verdiğimiz gibi, İran’ın yönetiminin sembollerini hedef almaya devam ediyoruz” diyen Katz, Ayetullah ve yönetimine “nerede olursa olsun” saldırmaya devam edeceklerini savundu.

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SIĞINAKTA KORUNUYOR

İran Uluslararası Haber Ajansı, iki kaynağa dayanarak, Hamaney’in Tahran’ın kuzeydoğusunda yer alan Lavizan Mahallesi’nde bir yeraltı sığınağında bulunduğunu aktardı. Haberde, yüksek güvenlikli yeraltı sığınağına dini liderin ailesinin de kendisiyle birlikte nakledildiği, özellikle oğlu Mojtaba’nın da yanında olduğu iddia edildi. İsrail’in hedefi haline gelen Hamaney’in güvenliği ise sıkı tedbirlerle sağlanıyor. The Economist Savunma Editörü Shashank Joshi, Hamaney’in sadık destekçilerinin onu İsrail’in hedefinden korumak için yoğun çaba sarfettiğini öne sürdü. Joshi, “İsrail’in içeriye sızma endişesi, Hamaney’in güvenliğini sağlamak için her türlü önlemin alınmasına yol açıyor” diyerek, bu önlemler arasında Hamaney’in sık sık yer değiştirmesi olduğunu belirtti.

6 GÜN SONRA HALKA SESLENDİ

Ayetullah Ali Hamaney İsrail’in saldırılarının başlamasından 6 gün sonra ilk kez dün televizyon ekranlarından İran halkına seslendi. İsrail’in büyük bir hata yaptığını ve cezalandırılacağını söyleyen Hamaney, “İsrail vahim bir hata yaptı ve sonuçlarına katlanacak. İran, hava sahasının ihlal edilmesini affetmeyecek” diye konuştu. Hamaney, İran’ın teslim olmayacağını bilmelerinin gerektiğini, ABD’nin saldırı düzenlemesi halinde bunun telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağını belirtti.

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TRUMP’A YANIT VERDİ

ABD Başkanı Trump’ın tehditlerine de değinen Hamaney, “İran tarihini bilenler İranlıların bu tehdit diline yanıt vermediğini bilir” ifadelerini kullandı. Trump, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hamaney’in nerede saklandığını biliyoruz, ancak şu anda saldırı planlamıyoruz” demişti. Trump, İran liderinin kolay bir hedef olduğunu da iddia etmişti. Hamaney, Trump’a verdiği yanıtta “ABD Başkanı açıkça İran milletine teslim olun çağrısı yaparak kabul edilemez sözler sarf etti ancak biz onlara diyoruz ki, tehdit edecekseniz tehditten korkan birini tehdit edin” dedi. Hamaney son olarak, “İran’ı, İran milletini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz” ifadesini kullandı.