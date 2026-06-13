Hamaney'in defin tarihi belli oldu

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İran devlet televizyonu, BD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin takvim açıklandı.

Buna göre ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz’da Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde yapılacak.

Ardından 6 Temmuz’da yine Tahran’a ikinci cenaze töreni düzenlenecek.

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Daha sonra 7 Temmuz’da Kum’da, 9 Temmuz’da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.​​​​​​​