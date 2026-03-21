Hamaney’in bayram mesajında Türkiye ayrıntısı… Biz hedef almadık, İsrail’in provokasyonu

Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2026 07:00

İRAN’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, Türkiye ve Umman’a yönelik saldırıların İran tarafından gerçekleştirilmediğini belirtti.

Nevruz Bayramı nedeniyle Telegram hesabından yazılı mesaj paylaşan Hamaney, “Bu, Siyonist düşmanın İran İslam Cumhuriyeti ile komşuları arasında bölünme yaratmak için kullandığı sahte bayrak taktiğidir ve bu durum başka bazı ülkelerde de yaşanabilir. Bizimle iyi ilişkilere sahip olan Türkiye ve Umman’a yönelik saldırılar kesinlikle İran Silahlı Kuvvetleri ya da direniş cephesine bağlı unsurlar tarafından yapılmamıştır “ ifadelerini kullandı. Hamaney, komşularla ilişkilerin güçlendirilmesine inandığını da dile getirerek bu yılı “Ulusal Birlik ve Ulusal Güvenlik Gölgesinde Dirençli Bir Ekonomi Yılı” olarak adlandırdı. İran savaşının başladığı 28 Şubat’tan bu yana yazılı mesajlarla açıklamalarını ileten Hamaney henüz kamuoyu önüne çıkmadı.

PEZEŞKİYAN: GÜVENLİK YAPISI KURULMALI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da yayımladığı video mesajında, komşularıyla sorun yaşamak istemediklerini ve nükleer silah peşinde olmadıklarını söyledi. Pezeşkiyan, “Tüm sorunları çözmeye hazırız. Bölgede barış ve huzur yaratmak için Ortadoğu’daki İslam ülkelerinden oluşan bir güvenlik yapısı kurulmasını öneriyoruz” dedi.

