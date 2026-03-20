‘Hamaney’i öldürmek yapılacak son şeydi’… Joe Kent istifasının ardından konuştu

Haberin Devamı

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik ortak savaşına tepki göstererek salı günü istifa eden Donald Trump yönetiminin Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, Cumhuriyetçi Parti’ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda eleştirilerini sürdürdü. 28 Şubat’ta savaşı başlatan ilk saldırıda İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesini “yapmamız gereken son şeydi” diye yorumlayan Kent, “Onu bu şekilde öldürürseniz, insanlar rejim ve yeni dini lidere destek vermek için sokaklara dökülür. Elimizdeki tüm veriler de bunun doğru olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı. Kent, Hamaney’in İran’ın nükleer programını ılımlı hale getirdiğini ve verdiği fetvayla nükleer silah elde edilmesini yasakladığını hatırlattı.

SAVAŞIN ARKASINDA WITKOFF VE KUSHNER Mİ VAR

Haberin Devamı

İran’ın ABD için “yakın ve acil bir tehdit” oluşturduğunu gösteren güçlü istihbarat bulunmadığını savunan Kent, alınan kararda İsrail’in güvenlik kaygılarının Washington üzerindeki etkisinin önemli rol oynadığını ve yönetim içinde savaş kararına yönelik itirazların Başkan Trump’a ulaştırılmasının engellendiğini iddia etti. Kent, “İran’a yönelik askeri operasyon kararı dar bir danışman grubunun etkisiyle alındı” derken söz konusu danışmanların ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner olduğu değerlendiriliyor. Önceki gün The Guardian’a konuşan bir Arap diplomat, “Witkoff ve Kushner’ı, Trump’ı çıkmak istediği bir savaşa sürükleyen İsrail ajanları olarak gördüklerini söylemişti.

‘LARİCANİ DİYALOG YANLISIYDI’

İran’ın Batı’da çoğu zaman tek blok halinde ve uzlaşmaz bir yapı gibi gösterildiğini, ancak gerçekte yönetim içinde farklı yaklaşımlar bulunduğunu belirten Kent, İsrail saldırısında ölen İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani’nin özellikle kriz dönemlerinde diplomatik kanalları açık tutmaya çalışan isimlerden biri olduğunu dile getirdi. Laricani’nin öldürülmesinin İran iç siyasetinde daha sert çizgideki Devrim Muhafızları gibi aktörlerin güç kazanmasına yol açabileceğini ve bunun da savaşın sona erdirilmesini zorlaştırabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

‘ASIL TEHDİT İSRAİL’

Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun “İran yakın tehdit oluşturuyor” açıklamalarını sert bir dille eleştiren Kent, asıl provokasyonun İsrail kanadından geldiğini savundu. Carlson’ın “Yani yakın tehdit İran’dan değil, İsrail’den mi geliyor?” sorusuna “Kesinlikle” yanıtını veren Kent, “Asıl mesele, İsrail’in ABD içindeki karar alma mekanizmalarına nasıl entegre olduğudur. Bilgi akışını onlar yönetiyor. Eğer istihbarat topluluğuna, medyadaki eko odalarına ve büyük bağışçı ağlarına hâkimseniz, bir başkanı köşeye sıkıştırabilirsiniz” diye konuştu ve Trump’ın kendisini tehdit altında hissettiği iddia etti.

Haberin Devamı

Charlie Kirk savaşı engellememi istemişti

Kent’in Tucker Carlson röportajında Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk hakkında söylediği sözler, röportajın en dikkati çeken bölümlerinden biri oldu. Kirk’ü son gördüğünde kendisine gözlerinin içine bakarak “İran’la savaşa girmemize engel ol” dediğini aktaran Kent, Kirk’ün İsrail’le ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini savunduğunu hatırlatarak, “Herkesin gözü önünde suikasta uğradı. Yürüttüğümüz soruşturma engellendi. Arka planda açıklanamayan çok fazla karanlık nokta var. Charlie’nin İsrail yanlısı bağışçılardan baskı gördüğünü biliyoruz” dedi. Cumhuriyetçi aktivist Kirk, geçen yıl eylül ayında Utah Valley Üniversitesi’nde bir etkinlikte nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuş ve hayatını kaybetmişti. Suikastın Mossad bağlantılı olduğu iddia edilmişti.

Haberin Devamı

İran savaşını protesto ederek salı günü Trump yönetiminden ayrılan Joe Kent (solda) Cumhuriyetçi bağımsız gazeteci Tucker Carlson’ın programına konuk oldu.