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Hamaney'den Trump'a sert sözler: Bedelini ödeyecek

#Hamaney#Trump#ABD
Hamaneyden Trumpa sert sözler: Bedelini ödeyecek

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Devrim Muhafızları eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölümünden sorumlu tutulan ABD eski Başkanı Donald Trump’ın, cinayetin bedelini ödeyeceğini söyledi.

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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin yaklaşan ikinci ölüm yıldönümü öncesinde, başkent Tahran’da Süleymani’nin ailesiyle görüştü.

İran’a düşman olanların Süleymani isminden korktuğunu savunan Hamaney, “Başta Trump olmak üzere Süleymani’nin katilleri bu dünyada cinayetlerinin bedelini ödeyecekler. Ardından tarihin çöplüğünde unutulacaklar” dedi.

Kasım Süleymani’nin bölgede direnişin sembolü olduğunu belirten Hamaney, “Düşman artık Suriye’de umutlu değil. Irak ve Yemen’de direniş güçlenerek devam ediyor. Bölgede direniş cephesi artık daha gelişmiş ve saha daha umutlu” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak 2020’de ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

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