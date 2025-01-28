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Hamaney'den hükümete ABD uyarısı: Kiminle muhatap olduğunuza dikkat edin

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#İran#Hamaney#ABD
Hamaneyden hükümete ABD uyarısı: Kiminle muhatap olduğunuza dikkat edin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 15:21

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, hükümet yetkililerine ABD ile müzakere konusunda "dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.

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Hamaney, Miraç Gecesi dolayısıyla Tahran'daki konutunda İslam ülkelerinin diplomatik temsilciliklerini kabul etti.

Burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da işlediği soykırım ve savaş suçlarına işaret eden Hamaney, "Gazze, tepeden tırnağa silahlanmış ve ABD tarafından tam olarak desteklenmiş olmasına rağmen Siyonist rejime diz çöktürdü." dedi.

Hamaney, Lübnan'da ise Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ı kaybetmesine rağmen İsrail'e karşı koymayı başardığını söyledi.

İran'da hükümetten ABD ile müzakereler konusunda gelen istekli açıklamalara işaret eden Hamaney, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalıların diplomatik gülümsemelerinin ardında kötü niyet, gizli düşmanlıklar ve kinlerin yattığını kabul etmeliyiz. Gözlerimizi açmalı ve kiminle muhatap olduğumuza, etkileşimde bulunduğumuza ve konuştuğumuza dikkat etmeliyiz."

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İran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere üst düzey hükümet yetkilileri, yaptırımların kaldırılması için son zamanlarda ABD ile nükleer müzakerelere hazır olduklarının mesajını veriyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen ve Tahran'a ağır yaptırımların mimarı Donald Trump da 23 Ocak'ta Fox News'e verdiği röportajda, İran ile nükleer anlaşmanın mümkün olduğunu söylemişti.

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#İran#Hamaney#ABD

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