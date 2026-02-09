Hamaney'den gerilimi tırmandıracak sözler: İran'dan ABD'ye görüşme mesajı

Haberin Devamı

Hamaney, devrimin 47'nci yıl dönümü münasebetiyle halka seslendi. Hamaney, 1979 devriminde İran halkının zafer kazanarak ülkesini yabancı müdahalelerden kurtardığını ifade etti.

ABD ile yeniden başlayan müzakerelere ilişkin Erakçi de ülkesinin görüşmelerde ciddi olduğunu ve gerçek sonuçlara ulaşmayı hedeflediğini, ABD'nin de aynı ciddiyeti göstermesi ve sonuç odaklı müzakerelere hazır olması gerektiğini ifade etti.

'DÜŞMANI UMUTSUZLUĞA SÜRÜKLEYİN'

İran devlet televizyonuna göre, yabancı güçlerin, devrim öncesi durumu yeniden sağlamak istediğine işaret eden Hamaney, düşmanın bu konudaki umudunu kırmak gerektiğini dile getirdi.

Hamaney, şunları kaydetti:

"Ulusal güç, füze ve uçaklardan ziyade halkların iradesi ve direnişine bağlıdır. Sizler çok şükür direnişinizi ve iradenizi gösterdiniz. Farklı olaylarda da bunu yeniden gösterin. Düşmanı umutsuzluğa sürükleyin. Düşman umutsuz olmazsa bir millet sürekli baskı ve rahatsızlığa maruz kalır. Düşmanın umudunu kırmak gerekir."

ERAKÇİ'DEN 'GÜVENSİZLİK VURGUSU'

Fars Haber Ajansı'na göre, Erakçi, İran'daki devrimin 47'nci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende Tahran'daki büyükelçilere hitap etti.

Erakçi, "ABD'nin geçmişteki hatta bir yıl içerisindeki tutumu nedeniyle büyük bir güvensizlik duvarı oluştu. Bir yıl önce de müzakere sürecindeydik ki ABD bize saldırdı. Müzakerelerde ilerleme kaydedilebilmesi için güvenin oluşmasını umut ediyorum." dedi.

Diplomasinin savaşa ve saldırılara üstün gelmesini temenni eden Erakçi, İran'ın politikasının komşularla yakın işbirliği olduğunu vurgulayarak, bölgesel barış, istikrar ve gerilimin azaltılması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Erakçi, Haziran 2025'teki 12 gün savaşı ile 28 Aralık 2025'te başlayan ve yaklaşık 10 gün süren gösteriler sırasında yaşanan kriz ve internet kesintileri nedeniyle karşılaştıkları zorluklardan ötürü yabancı misyon şeflerinden özür diledi.

UMMAN İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, yarın Tahran ile Washington arasında 6 Şubat'taki müzakerelere ev sahipliği yapan Umman'a gidecek.

Laricani'nin, Umman Sultanlığı üst düzey yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ikili işbirliğinin ele alınacağı ifade edildi. Erakçi de ABD ile müzakerelerden önce Ummanlı mevkidaşıyla bir araya gelmişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani

NÜKLEER GÖRÜŞMELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.