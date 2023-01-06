Hamaney’den dikkat çeken başörtüsü açıklaması

Haberin Devamı

Geçen eylül ayından bu yana Mahsa Amini protestolarının gündemi meşgul ettiği İran’da, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başörtüsü tam olmayan kadınların “din karşıtı veya rejim karşıtı” olarak suçlanmamasını istedi.

‘İSTEDİKLERİ OLMADI’

Ülkede özel olarak “Anneler Günü” olarak kutlanan Hazreti Fatma’nın doğum yıldönümü dolayısıyla başkent Tahran’daki konutunda bir grup kadınla bir araya gelen Ayetullah Hamaney, protestolarla ilgili yaptığı açıklamada, “Başörtüsü dini bir zorunluluk. Ancak bu, başörtüsü tam olmayan birinin din veya devrim karşıtı olarak suçlanması gerektiği anlamına gelmiyor” dedi.

İran’ın farklı kentlerine yaptığı gezilerde bazı din adamlarının başörtüleri tam olmayan kadınları itham etmesine karşı olduğunu belirten Hamaney, “Onlar bizim kendi çocuklarımız, kendi kızlarımız” ifadelerini kullandı. Protesto gösterilerinin bazı güçler tarafından provoke edildiğini öne süren Hamaney, “Son olaylarda düşmanın ümidi, başörtüsü kuralına tam olarak uymayan kadınların başörtüsünü tamamen çıkarmasıydı ancak istedikleri gibi olmadı” değerlendirmesinde bulundu. 22 yaşında Mahsa Amini’nin kurallara uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesi ülke geneline yayılan protestoları tetiklemişti.