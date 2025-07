Hamaney’den ABD’ye tehdit: Gerekirse yine vururuz

Haberin Devamı

Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, İran’ın 12 gün süren savaşta ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı işaret ederek, “İran, ABD’nin yüzüne sert bir tokat attı. Bölgede yer alan önemli üslerinden biri olan El-Udeyd Üssü’ne zarar verdi. İran’ın, ABD’nin bölgedeki önemli merkezlerine erişim sağlayabilmesi ve gerekli gördüğü her an bu noktalara karşı harekete geçebilmesi, küçük bir mesele değil, aksine büyük bir olaydır. Gerekli zamanlarda da tekrarlanabilir” ifadelerini kullandı. Hamaney’in paylaşımına dikkat çeken bir görsel de eklendi. Görselde, ABD’nin New York kentinde yer alan ‘Özgürlük Heykeli’, ABD Başkanı Donald Trump’a benzetilirken, İran tarafından yüzüne tokat indirilirken gösterildi.

KUBBE YIKILMIŞ

ABD Savunma Bakanlığı, önceki gün Al Arabiya English’e yaptığı açıklamada füzelerden birinin üssü vurduğunu kabul ederken önceki gün paylaşılan uydu görüntüleri de üste bulunan ve genellikle iletişim ekipman ve teçhizatını depolamak için kullanılan bir merkezin hasar gördüğünü ortaya koydu. Planet Labs’a ait uydu fotoğrafları, saldırı sabahında “Modernize Edilmiş İletişim Terminali”nin korunduğu 15 milyon dolarlık kubbenin yerinde olduğunu gösterirken iki gün sonra çekilen yeni görüntülerde kubbenin tamamen yok olduğu ortaya çıktı. Öte yandan bu uydu görüntüleri ve saldırı analizi, Associated Press (AP) haber ajansı tarafından da teyit edildi.