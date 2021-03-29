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HaberlerDünya HaberleriHamaney'den 1849 mahkuma af veya ceza indirimi
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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 10:57 | Son Güncelleme:

Hamaney'den 1849 mahkuma af veya ceza indirimi

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Hamaney'den 1849 mahkuma af veya ceza indirimi

İran lideri Ali Hamaney, 1849 mahkum hakkında af veya ceza indirimini içeren teklifi onayladı.

Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin önerisi ve İran liderinin onayıyla 1849 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Kararın, İran'da İslam Cumhuriyeti'nin kabul edilmesinin ve Hz. Muhammed'in torunlarından, Şiilerin 12. imam olarak kabul ettiği Muhammed Mehdi'nin doğum yıl dönümü dolayısıyla alındığı ifade edildi.

Söz konusu kararın Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilirken, mahkumlardan kaçının affedildiği, kaçında ise ceza indirimine gidildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

İran anayasasının 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erkinin talebi üzerine her yıl devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde af çıkarıyor.

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