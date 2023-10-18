Hamaney uyardı ‘Kimse tutamaz’

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Dün İran’ın başkenti Tahran’daki bir toplantıda konuşan Hamaney, Gazze’deki duruma tüm Müslümanların “tepki gösterme sorumluluğu olduğunu” söylerken, “Eğer Siyonist rejimin suçları devam ederse, Müslüman güçler ve direniş güçleri sabırsızlanacak ve kimse onları durduramayacak” ifadelerini kullandı. Hamaney’in açıklamalarının yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdüllahiyan da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak Hizbullah’ın “İsrail’e karşı önleyici eylemler gerçekleştirebileceğini” söyledi.

SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

İsrail sivilleri silahlandırıyor

- İsrail polisi, ülke genelindeki şehirlerde ilk müdahale ekipleri olarak görev yapmak üzere sivilleri silahlandırmaya başlayacaklarını duyurdu. İsrail Polisi Genel Komiseri Kobi Shabtai ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından yapılan ortak açıklamada, ‘polis himayesi altında faaliyet gösteren ilk müdahale birimlerini tüm şehirleri kapsayacak şekilde genişletmeye karar verdikleri’ ifade edildi.

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TÜRK KAYIPLARIN SAYISI 3’E ÇIKTI

- El Kassam Tugayları’nın saldırıları sonucunda İsrail’de hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 3’e çıktı. Öte yandan İsrail’in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü. 2 Türk gazeteci hafif şekilde yaralandı.

ŞİN BET DİREKTÖRÜ: 7 EKİM’İN SORUMLUSU BENİM

- Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısının ardından İsrail istihbaratının gösterdiği zaafiyet tartışma konusu olurken, bu doğrultudaki ilk özeleştiri geldi. İsrail iç istihbarat birimi Şin Bet Direktörü Ronen Bar, teşkilat üyelerine bir mektup yazarak, “Yaptığımız bir dizi eyleme rağmen ne yazık ki saldırının engellenmesine olanak sağlayacak yeterli uyarıyı oluşturamadık” dedi.