Hamaney için üç aşamalı cenaze töreni: Program belli oldu

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’taki saldırısında hayatını kaybettiği belirtilen İran’ın önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed’de cenaze törenleri düzenleneceği bildirildi.

CENAZE PROGRAMI ÜÇ AŞAMALI OLACAK

İran basınında yer alan haberlere göre, Tahran Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Tevekkülizad, Hamaney’in cenaze töreni programına ilişkin detayları paylaştı. Tevekkülizad, törenlerin üç farklı şehirde gerçekleştirileceğini ancak kesin tarihin henüz açıklanmadığını belirtti.

TAHRAN’DA 24 SAATLİK TÖREN BEKLENİYOR

Açıklamaya göre Tahran’daki cenaze töreninin en az 24 saat sürmesi öngörülüyor. Ardından naaşın Kum’a, sonrasında ise Meşhed’e götürülerek benzer törenlerle uğurlanacağı aktarıldı.

SON DURAK MEŞHED: DEFİN PLANI

Programın detaylarının ilerleyen günlerde netleşeceği ifade edilirken, Hamaney’in naaşının Meşhed’deki İmam Rıza Türbesi’ne defnedilmesinin planlandığı kaydedildi.