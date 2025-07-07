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Hamaney günler sonra halk önüne çıktı

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#Ali Hamaney#İran#İsrail
Hamaney günler sonra halk önüne çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 07:00

İRAN’ın ruhani lideri Ali Hamaney, İsrail ile yaşanan 12 günlük savaşın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı. 85 yaşındaki Hamaney, Tahran’daki İmam Humeyni Camii’nde düzenlenen Aşura törenine katıldı.

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Devlet televizyonundan yayınlanan görüntülerde, Hamaney’in camiye girerken ayağa kalkan ve slogan atan kalabalığa el sallayıp başını salladığı görüldü. Hamaney, törende konuşma yapmadı. Ancak katılımcıların aktardığına göre, ünlü mersiyehan Mahmud Kerimi’yi yanına çağırarak bir cümlelik mesajını onun aracılığıyla iletti. Kerimi’nin aktardığına göre Hamaney, “Ey vatan, sen canımda ve kalbimde kalacaksın” dedi. Bu ifadenin, İran’da sıkça okunan “O Iran Iran” mersiyesinden alıntı olduğu belirtildi.

12 gün süren savaş boyunca kamuoyu önüne çıkmayan Hamaney, tüm açıklamalarını önceden kaydedilmiş videolar aracılığıyla yapmıştı. İsrail’den suikast tehditleri alan Hamaney’in, Tahran’da özel bir sığınakta koruma altına alındığı biliniyordu.

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#Ali Hamaney#İran#İsrail

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