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Halk seçti halk indirdi

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#Zübeyde Temizel#Frankfurt#Peter Feldmann
Halk seçti halk indirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 07:00

Almanya’da Türk eşine makamını kullanarak yüksek maaşlı iş ayarladığı gerekçesiyle yargılanan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Feldmann, önceki gün halkoylamasıyla görevden alındı. Yüzde 95 Feldmann’ın aleyhine oy verdi.

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Ayrı yaşadığı eşi Zübeyde Temizel’e makamını kullanarak yüksek maaşlı bir iş ayarladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann için dün halk oylaması yapıldı. Toplam seçmen sayısının yüzde 30’undan fazlasının (152 bin 455) Belediye Başkanı Feldmann’ın görevden alınması için oy kullanması gerekiyordu. Yapılan oylamada 200 binden fazla Frankfurtlu, Feldmann’ın görevden alınması için oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasına katılan seçmenin yüzde 95’i, Feldmann aleyhine oy verdi. Herkesin ‘zor’ gözüyle baktığı Peter Feldmann, halk oyuyla seçildiği Frankfurt Belediye Başkanlığı görevinden yine halkın oylarıyla alınmış oldu. Feldmann’la ilgili dava ise devam ediyor.

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SONUÇLARI KABUL ETTİ

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Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi oy sayma işlemi bitmeden önce basının karşısına çıktı ve görevden alındığını kabul etti. Feldmann, “Bu, cuma günü artık belediye başkanı olmayacağım anlamına geliyor” dedi. Frankfurt’un bağlı olduğu Hessen eyalet yasaları gereği yeni belediye başkanının en geç 5 Mart 2023’te seçilmiş olması gerekiyor.

3 YIL HAPİS ALABİLİR

Feldmann hakkında konumunu kullanarak şu anda ayrı yaşadığı eşi Zübeyde Temizel’e ayrıcalık sağladığı suçlamasında bulunuluyor. Sosyal yardımlaşma kurumu AWO bünyesindeki Türk-Alman kreşinde yönetici olarak görevlendirilen Zübeyde Temizel’e yüksek maaş bağlandığı ve diğer yuva yöneticilerinden farklı olarak makam arabası tahsis edildiği iddialar arasında. Feldmann’ın Frankfurt Belediye Başkanı seçilmeden önce AWO’da çalıştığı ve o dönemde AWO yöneticileriyle kişisel ilişkileri bulunduğu belirtiliyor. Feldmann’ın suçlu bulunması durumunda 3 yıla kadar hapis veya para cezası alması öngörülüyor.

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EŞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI 

Feldmann, yargılandığı davanın ikinci duruşmasında avukatı aracılığıyla özel hayatına yönelik açıklamalarla da çok tartışıldı. Feldmann’ın avukatı, müvekkilinin Zübeyde Temizel ile büyük aşk yaşamadığını, daha çok flört ettiğini ve istenmeyen gebelik nedeniyle evlenmek zorunda kaldığını öne sürdü. Avukat, Feldmann’ın hamileliğin başında kürtaj istediği ancak Zübeyde’nin kültürel yapısı nedeniyle evlenmek zorunda kaldığını iddia etti. Bu açıklamalar hem Türk toplumu hem de kamuoyu tarafından çok büyük tepki gördü. Feldmann, daha sonra özür dilemek zorunda kaldı. 

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1 YILDIR AYRI YAŞIYORLAR

Bugün 64 yaşında olan Peter Feldmann, 2013 yılında Zübeyde Temizel’le tanıştı. Çift, 2016 yılında Bolongaro sarayında görkemli bir törenle evlendi. Bu evlilikten bir kız çocukları dünyaya geldi. 2019 yılında Peter Feldmann’ın makamını kullanarak eşi için çıkar sağladığı iddialarının gündeme yoğun bir şekilde gelmesinde sonra çift, 2021 yılında ayrılmaya karar verdi. 2021 yılından bu yana evlerini ayıran çift henüz resmi olarak boşanmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zübeyde Temizel#Frankfurt#Peter Feldmann

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