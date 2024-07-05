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Halk plajında köpekbalığı kâbusu! Aynı anda dört kişiye saldırdı, kanlar içindeki kurbanını suda seyretti

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#Köpekbalığı Saldırısı#ABD#Teksas
Halk plajında köpekbalığı kâbusu Aynı anda dört kişiye saldırdı, kanlar içindeki kurbanını suda seyretti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 10:55

Teksas sahilleri dün Bağımsızlık Günü’nün resmi tatil olmasını fırsat bilenler tarafından dolduruldu. Halk plajında denize girenler ise belki de hayatlarının en korkunç anlarına şahit oldu.

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ABD'nin Texas eyaletinin Güney Padre bölgesindeki bir halk plajı deyim yerindeyse bir korku filmi setine dönüştü.

Halk plajında köpekbalığı kâbusu Aynı anda dört kişiye saldırdı, kanlar içindeki kurbanını suda seyretti

Ülkenin Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz’daki tatil nedeniyle oldukça kalabalık olan halk plajında öğle saatlerinde yaşanan olayda, yaklaşık 2 metre boyunda olduğu tespit edilen bir köpek balığı kısa süre içinde denizdeki dört kişiye birden saldırdı.

KÂBUS ANLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Yaşanan korkunç olay çevredeki bazı vatandaşlar tarafından kayda alınırken, görüntüler sosyal medyada da hızla yayıldı.

Halk plajında köpekbalığı kâbusu Aynı anda dört kişiye saldırdı, kanlar içindeki kurbanını suda seyretti

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Çekilen video ve fotoğraflarda etraftakilerin adeta köpekbalığının ağzından alıp zorlukla kıyıya taşıdığı kadının bacağının bir bölümünün kopmuş olduğu görüldü.

Olay yerine gelen sahil güvenlik birimleri, helikopter ve botlarla denizdeki vatandaşları tahliye ederken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Halk plajında köpekbalığı kâbusu Aynı anda dört kişiye saldırdı, kanlar içindeki kurbanını suda seyretti

Saldırıda ciddi şekilde yaralanan kadını çevredekiler güçlükle sudan çekip çıkardı

Saldırıda ağır yaralanan ve bölge hastanelere sevk edilen 46 yaşındaki kadının ve 21 yaşındaki bir erkek yaralının hayati risklerinin bulunmadığı öğrenildi.

KIYIYA GELİP KURBANINI İZLEDİ

Olayın ardından ortaya çıkan görüntülerde, kadın kumların üzerinde yatarken köpekbalığının kıyıya oldukça yakın bir yerden zorlukla kurtarılan kanlar içindeki kurbanını izlediği de görüldü.

İlk müdahale ekipleri kadının bacağına turnike uygularken yarasından akan kanın sahile vuran suları koyu kırmızıya boyadığı görüldü.

Halk plajında köpekbalığı kâbusu Aynı anda dört kişiye saldırdı, kanlar içindeki kurbanını suda seyretti

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Texas Parks and Wildlife tarafından yapılan açıklamaya göre kadın, Bağımsızlık Günü'nde plajda ısırılan iki kişiden biriydi. Diğer iki kişi de suda köpekbalığıyla karşılaştı ancak saldırıdan yara almadan kurtulmayı başardı.

SON KÖPEKBALIĞI SALDIRISI 5 YIL ÖNCE

Texas Parklar ve Yaban Hayatı Dairesi tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, 2’Sİ ağır 4 kişinin saldırıya uğradığı doğrulanırken, köpek balığının sahil güvenlik ekipleri tarafından açık sulara kadar takip edildiği bildirildi.

Güney Padre Valisi Patrick McNulty ise, saldırının gerçekleştiği bölgede nadiren köpek balığı görüldüğünü ve son köpek balığı saldırısının 5 yıl önce gerçekleşmiş olduğunu ifade etti.

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#Köpekbalığı Saldırısı#ABD#Teksas

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