×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Halk ‘karanlık turizm’e karşı... Ukrayna’ya turist akını

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Turist
Halk ‘karanlık turizm’e karşı... Ukrayna’ya turist akını
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 07:00

Rusya’nın saldırılarından dolayı savaşın izlerini taşıyan Ukrayna, Batılı turistlerin ‘heyecan arayışı’ nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Haberin Devamı

Ukrayna’nın savaşın izlerini taşıyan bölgeleri, Batılı turistlerin yeni ilgi odağı haline geldi. Yıkılan köprülerden tank mezarlıklarına kadar uzanan bu alanlar, “karanlık turizm” olarak adlandırılan tartışmalı bir turizm türüyle ziyaretçi akınına uğruyor. Ancak bu durum, hem yerel halk hem de turizm sektöründe etik sorunları beraberinde getiriyor. Turistlerin savaş bölgelerine duyduğu ilgi artarken, bu turları düzenleyen şirketler tartışmaların odağına yerleşti. Organizatörler, bu gezilerin eğitici bir amaca hizmet ettiğini ve savaşın unutulmasını engellediğini iddia ediyor. Ancak 3 bin 300 Euro’ya kadar çıkan tur fiyatları, bu iddiaların samimiyetini sorgulatıyor. Yerel halk ise acılarının “kan parası” olarak değerlendirilmesinden rahatsız.

Haberin Devamı

Halk ‘karanlık turizm’e karşı... Ukrayna’ya turist akını

YEREL HALK RAHATSIZ

Ukrayna hükümeti, savaş turizmini bir gelir kaynağı olarak görüyor. Bu kapsamda, Airbnb ve TripAdvisor gibi platformlarla işbirlikleri yapılıyor. Ancak, bu tür turizmin etik boyutu hâlâ tartışma konusu. Irpin Belediye Meclisi Üyesi Mykhailyna Skoryk-Shkarivska, yerel halkın bu ziyaretlerden rahatsız olduğunu belirterek, “Neden buraya geliyorsunuz? Acımızı mı görmek istiyorsunuz?” sorusunu gündeme getiriyor.

Halk ‘karanlık turizm’e karşı... Ukrayna’ya turist akını

İNSANLIK MI, PARA MI

Ukrayna’nın turizm gelirleri, pandemiden bu yana gerilemiş durumdayken, savaş bölgelerine yapılan geziler turizm gelirlerini bir nebze artırdı. Ancak bu büyüme etik kaygılarla gölgeleniyor. Ukrayna halkına göre, turizmin amacı, barış ve kültürler arası bağlar kurmak. “Savaş bölgelerinin eğlence olarak pazarlanması, modern turizmin değerlerini sorgulatıyor” diyen bölge sakinleri, yetkililere turizmin geleceğini yeniden düşünmeleri için çağrıda bulunuyor. İnsanlık değerleri mi yoksa kazanç mı öncelikli olacak? Bu sorular, Ukrayna’nın turizm stratejisinin temelini oluşturuyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Turist

BAKMADAN GEÇME!