Halk ‘karanlık turizm’e karşı... Ukrayna’ya turist akını

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Ukrayna’nın savaşın izlerini taşıyan bölgeleri, Batılı turistlerin yeni ilgi odağı haline geldi. Yıkılan köprülerden tank mezarlıklarına kadar uzanan bu alanlar, “karanlık turizm” olarak adlandırılan tartışmalı bir turizm türüyle ziyaretçi akınına uğruyor. Ancak bu durum, hem yerel halk hem de turizm sektöründe etik sorunları beraberinde getiriyor. Turistlerin savaş bölgelerine duyduğu ilgi artarken, bu turları düzenleyen şirketler tartışmaların odağına yerleşti. Organizatörler, bu gezilerin eğitici bir amaca hizmet ettiğini ve savaşın unutulmasını engellediğini iddia ediyor. Ancak 3 bin 300 Euro’ya kadar çıkan tur fiyatları, bu iddiaların samimiyetini sorgulatıyor. Yerel halk ise acılarının “kan parası” olarak değerlendirilmesinden rahatsız.

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YEREL HALK RAHATSIZ

Ukrayna hükümeti, savaş turizmini bir gelir kaynağı olarak görüyor. Bu kapsamda, Airbnb ve TripAdvisor gibi platformlarla işbirlikleri yapılıyor. Ancak, bu tür turizmin etik boyutu hâlâ tartışma konusu. Irpin Belediye Meclisi Üyesi Mykhailyna Skoryk-Shkarivska, yerel halkın bu ziyaretlerden rahatsız olduğunu belirterek, “Neden buraya geliyorsunuz? Acımızı mı görmek istiyorsunuz?” sorusunu gündeme getiriyor.

İNSANLIK MI, PARA MI

Ukrayna’nın turizm gelirleri, pandemiden bu yana gerilemiş durumdayken, savaş bölgelerine yapılan geziler turizm gelirlerini bir nebze artırdı. Ancak bu büyüme etik kaygılarla gölgeleniyor. Ukrayna halkına göre, turizmin amacı, barış ve kültürler arası bağlar kurmak. “Savaş bölgelerinin eğlence olarak pazarlanması, modern turizmin değerlerini sorgulatıyor” diyen bölge sakinleri, yetkililere turizmin geleceğini yeniden düşünmeleri için çağrıda bulunuyor. İnsanlık değerleri mi yoksa kazanç mı öncelikli olacak? Bu sorular, Ukrayna’nın turizm stratejisinin temelini oluşturuyor.