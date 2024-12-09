Halk Esad'ın konutunda: Avizesini bile aldılar

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Şam’da sevinç gösterileri düzenlenirken bir grup, Esad’ın Sarayı ve İran’ın Şam Büyükelçiliği binalarını bastı. Esad’ın konutuna girenler burada ellerine geçirdikleri her eşyayı yağmaladı. Tavandaki avizelerin bile söküldüğü görüntüler dikkat çekti. Kentte dün öğleden sonra saat 16.00’dan bu sabah saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DÜNYA KUTLUYOR

İç savaş yüzünden dünyanın dört bir yanına dağılan Suriyeliler Esad’ın devrilmesini coşkuyla kutladı. Almanya’nın başkenti Berlin’de de kutlama vardı.

MUHALİFLER PARAYA EL KOYDU

Şam’a giren Suriyeli muhaliflerin ilk işlerinden biri Merkez Bankası’nda kontrolü sağlayıp Esad rejiminden geri kalan paraya el koymak oldu.

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