Halep ve Lazkiye valileri SMO’dan... Suriye’nin yeni dışişleri bakanı Şibani oldu

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Ülkenin yeni dışişleri bakanı olarak Haseke doğumlu 37 yaşındaki Esad Hasan Şibani oldu. İdlib’deki yönetimin de dış ilişkilerinden sorumlu olan Şibani 2009 yılında Şam Üniversitesi’nin Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.

YÜKSEK LİSANSI İSTANBUL’DA YAPTI

Şibani’nin 2022 yılında Türkiye’de Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Dış İlişkiler alanında yüksek lisans yaptığı, 2024 yılında da aynı uzmanlık alanında doktora yapmaya başladığı belirtildi. Halep Valiliği’ne ise Azzam Garib atandı. Garib, 2019’da Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Tefsir alanında yüksek lisans yaptı. 2007’de Halep Tıp Fakültesi’ni bitiren Garib, buradan diş hekimi olarak mezun oldu. Suriye’deki iç savaşın ilk aşamalarından itibaren muhalefet içinde etkin rol üstlenen Garip, son yıllarda Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nda (SMO) komutan olarak görev alıyordu. Öte yandan Halep’in yanı sıra Lazkiye kenti valiliğine de SMO’dan Hasan Suffan’ın getirildiği öne sürüldü.