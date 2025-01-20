Halep Başkonsolosluğu'nda Türk bayrağı göndere çekildi

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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'te, 12 yıl aradan sonra yeniden konsolosluk faaliyetlerine başladı.

2012 yılında kapanan Halep'teki Türkiye Başkonsolosluğu'nun açıldığı bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da Türk Büyükelçiliği'nin açılmasının ardından Halep'te açılan başkonsoloslukta Türk Bayrağı göndere çekildi.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nda, vize ve pasaport işlemlerinin yapılacağı bildirildi.

Başkonsolosluk, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2012'nin temmuz ayında hizmet vermeyi durdurmuştu.

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Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, "Ülkemizi burada temsil edeceğiz. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine dışişleri temsilcileri olarak destek olacağız. Türkiye ve Suriye ilişkileri çok daha fazla gelişecek. Suriye'nin yeniden dünyaya açılmasına Türkiye olarak destek olacağız. İki taraftan da çok kazançlı bir sürece başladığımızı söyleyebiliriz" açıklaması yaptı.

Suriye'de Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, 12 Aralık'ta Şam Maslahatgüzarı olarak Burhan Köroğlu atanmıştı.

Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta açılmıştı.