Halat çekme oyununda feci ölüm...

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Endonezya'da halat çekme oyununda dünya rekoru denemesi sırasında akıl almaz bir olay meydana geldi. 5 bin 294 kişinin 1.540 metre uzunluğundaki halatı çekmeye çalıştığı yarışma facia ile sonuçlandı.

Ancak 1.540 metre uzunluğundaki halatın kopmasıyla Masita B.'nin son anları güvenlik kameralarına yansıdı.

1.540 metre uzunluğundaki halatın koptuktan sonra gerilime bağlı olarak aniden ivme alması ile kaza geliyorum dedi.

Kaldırım kenarında bekleyen genç kadın ne olduğunu anlamadan üzerine gelen metrelerce halatın altında kalıyor.

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Genç kadın kendisine büyük bir süratle çarpan halatın etkisi ile kafasını kaldırıma çok şiddetli şekilde çarptı. Ağır yaralanan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Etkinliğin organizatörü yerel basına, "Fotoğraf çekerken birden bire ip kopuyor. O sıra halatı kimse çekmiyordu. Talihsizlik" ifadelerine yer verirken görgü tanıkları güvenlik önlemlerinin alınmadığını iddia etti.

Etkinlikte, 13 kişinin de yaralandığını bildirildi.