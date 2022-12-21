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Halat çekme oyununda feci ölüm...

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#Halat Çekme#Oyun#KAZA
Halat çekme oyununda feci ölüm...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 17:29

Halat çekme oyunu ölümle bitti. Halat çekme oyununda rekor kırmak isteyen grup halatın kopacağını tahmin edemedi. Halatın koptuğu yerden gerilmenin şiddeti ile fırlaması genç kadının feci şekilde can vermesine sebep oldu.

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Endonezya'da halat çekme oyununda dünya rekoru denemesi sırasında akıl almaz bir olay meydana geldi. 5 bin 294 kişinin 1.540 metre uzunluğundaki halatı çekmeye çalıştığı yarışma facia ile sonuçlandı. 

Halat çekme oyununda feci ölüm...

Ancak 1.540 metre uzunluğundaki halatın kopmasıyla Masita B.'nin son anları güvenlik kameralarına yansıdı. 

1.540 metre uzunluğundaki halatın koptuktan sonra gerilime bağlı olarak aniden ivme alması ile kaza geliyorum dedi. 

Halat çekme oyununda feci ölüm...

Kaldırım kenarında bekleyen genç kadın ne olduğunu anlamadan üzerine gelen metrelerce halatın altında kalıyor. 

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Genç kadın kendisine büyük bir süratle çarpan halatın etkisi ile kafasını kaldırıma çok şiddetli şekilde çarptı. Ağır yaralanan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. 

Halat çekme oyununda feci ölüm...

Etkinliğin organizatörü yerel basına, "Fotoğraf çekerken birden bire ip kopuyor. O sıra halatı kimse çekmiyordu. Talihsizlik" ifadelerine yer verirken görgü tanıkları güvenlik önlemlerinin alınmadığını iddia etti. 

Etkinlikte, 13 kişinin de yaralandığını bildirildi.

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#Halat Çekme#Oyun#KAZA

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