Hakkındaki tüm sırlar açığa çıkıyor… Donald Trump avukata at vermeye çalışmış!

Donald Trump hakkında yazılan kitaplar kervanına bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez de New York Times muhabiri David Enrich “Servants of the Damned: Giant Law Firms, Donald Trump and the Corruption of Justice” adlı bir kitap yazdı.

ABD’de gelecek hafta raflardaki yerini alacak olan kitapta eski ABD başkanıyla ilgili oldukça çarpıcı iddialar yer alıyor.

The Guardian gazetesi, henüz satışa çıkmayan kitabı ele geçirerek içinden oldukça ilginç detayları dünyayla paylaştı. Donald Trump, bir at ve ünlü sanatçı Andy Warhol, 1983

KİTABIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Enrich'in kitabı, Trump'ın dev bir ABD hukuk firması olan Jones Day ile ilişkisine ve bu şirketteki ortaklardan biri olan olan Donald McGahn'ın, Trump'ın 2016 seçim kampanyasında ve ardından Beyaz Saray'da oynadığı role özel olarak odaklanıyor.

Enrich, adı açıklanmayan bir Jones Day çalışanının iddiasını gündeme taşıdı ve seçim kampanyasının ilk günlerinde, Trump’ın yardımcılarıyla yaptığı görüşmeden sonra McGahn'ın 'Bu adamlar moron' dediğini söyledi.

Enrich, McGahn'ın 'kendisine atfedilen alıntılara, özellikle de 'moron' kelimesine itiraz ettiğini' yazıyor. Bununla birlikte, McGahn'ın daha önce Trump'ı arkasından “King Kong” olarak seslendiği de iddia ediliyor.

McGahn, Rusya'nın seçim müdahalesini ve Trump ile Moskova arasındaki bağlantıları araştıran özel danışman Robert Mueller ile kapsamlı bir iş birliği yaptığının ortaya çıkması üzerine 2018'de istifa etmişti. AT PAZARLIĞI!

Kitabın en çarpıcı bölümlerinden birinde ise Trump’ın yüklü bir miktar para borçlandığı bir avukata ‘atla’ ödeme yapmaya çalıştığın anlatılıyor.

Donald Trump, bir keresinde bir avukata olan 2 milyon dolar borcunu sahip olduğu bir at tapusuyla ödemeye çalışmış!

Enrich, Trump'ın sözde 5 milyon dolar değerinde bir aygır teklif ettiği avukatın şaşkınlıktan kekeleyecek duruma geldiğini ve sonrasında Trump’a “1800'lerde yaşamıyoruz. Bana bir atla ödeme yapamazsın.'' dediğini aktarıyor.

1990'larda Trump için çalışan bir ayakkabı firmasının bir avukatını kitabına konu eden Enrich, şöyle yazıyor: 'Fatura 2 milyon dolara ulaştı ve Trump ödemeyi reddetti.

AVUKAT HABER VERMEDEN OFİSİNE DALDI

Bir süre sonra avukat sabrını yitirdi ve haber vermeden Trump Tower'a geldi. Biri onu Trump'ın ofisine gönderdi. Trump başlangıçta onu gördüğüne memnun oldu.

Ama işler sonra karıştı! Avukat Trump’ı “İnanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradım” diye azarladı. “Bize ödeme yapmamış olmanız için hiçbir sebep yok.”

Trump özür diler gibi mırıldandı ve sonra dedi ki “Faturanızı ödemeyeceğim. Sana daha değerli bir şey vereceğim. Bir aygırım var. 5 milyon dolar değerinde.”

Trump bir dosya dolabını karıştırdı ve bir atın tapusu olduğunu söylediği şeyi çıkardı, belgeyi avukata verdi.

Enrich kitabında, avukatın Trump’ı dava açmakla tehdit ettiği şaşkın ve öfkeli tepkisini anlatıyor. TRUMP’IN BU KONUDAKİ DOSYASI KABARIK

Trump'ın, yasal borçları ve diğer faturaları ödemeyi reddetmesi gerek New York gerekse başkent Washington DC’de çoğu kişinin bildiği ve birbirine fısıldadığı bir gerçek.

Bu konuda açılmış birçok soruşturma bile var.

Hatta Trump'ın yasal ücretleri ödeme konusundaki isteksizliği, 2020 seçimlerindeki yenilgisini örtbas etmek için kışkırttığı kanlı Kongre baskını davasında da gündeme gelmiş ve bu durum eski başkanın başını daha büyük dertlere sokmuştu.