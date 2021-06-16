Hakkındaki söylentiler bitmiyor: Şoke eden fotoğraflar ve kıtlık uyarısı art arda geldi!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yıllardır lideri olduğu ülkesinde yaşanan gerçekleri herkesten saklaması ve aldığı zalimce kararlarla dünyanın en çok konuştuğu isimlerin başında geliyor. Ölen babasının yerine geçerek Kuzey Kore'nin liderlik koltuğuna oturan Kim Jong Un, yıllardır aşırı kilolarıyla ve bu yüzden yaşadığı iddia edilen sağlık sorunlarıyla da konuşuluyor.

Ancak katıldığı toplantılara zaman zaman bastonuyla katılan ve konuşurken nefes nefese kaldığı görülen Kim'in son hali bugüne kadar ki en ciddi söylentilere yol açtı. Zira AP tarafından tüm dünyaya servis edilen son fotoğraflarına göre Kuzey Kore lideri son birkaç ayda adeta 'eridi'.

1.2 milyon askerden oluşan dev ordusu ve yaptırımlara rağmen üretmeye ve gösterişini yapmaya devam ettiği nükleer başlıklı füzeleriyle dünyaya korku salan 37 yaşındaki Kim, özellikle yan komşusu ve baş düşmanı Güney Kore'de bir kez daha 'hasta adam' muamelesi görmeye başladı. Kim Jong Un'un son fotoğrafları henüz birkaç ay önce çekilmiş fotoğraflarıyla yan yana geldiğinde aradaki müthiş farkı görmemek mümkün değil.

Boyunun 170 santimetre olduğu tahmin edilen Kuzey Kore liderinin gerek yüzünün oldukça farklı görünmesi gerekse kolundaki saatin kayışının daraltılması gibi detaylar ele alındığında uzmanlara göre 20 kilo vermiş olduğu tahmin ediliyor. 140 kilo civarında olduğu düşünülen Kim'in bu kadar kısa sürede bu derece kilo vermesi ciddi bir sağlık problemi yaşıyor olabileceği düşündürmekle kalmıyor; kimi kaynaklara göre Kuzey Kore lideri aşırı kiloları yüzünden bozulan sağlığını düzeltmenin peşinde.

Kim Jong Un'un geçtiğimiz yıl ortadan kaybolması ve uzun süre toplum önüne çıkmaması ağır bir hastalığı olduğu, hatta öldüğü söylentilerinin çıkmasına neden olmuş, yerine kız kardeşi Kim Yo Jong'un geçeceği iddia edilmişti.

KITLIK UYARISINDA BULUNDU

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkedeki gıda durumunun “endişe verici” olduğu konusunda uyarıda bulunurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı Kore KCNA’nın haberine göre, iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin dünkü genel kurul toplantısında konuşan Kim, Kuzey Kore’nin “mevcut uluslararası durumla” nasıl başa çıkması gerektiği hususunda uluslararası topluma müzakere çağrısında bulundu.

Kim, söz konusu çağrısında ABD ile Güney komşusundan açıkça bahsetmedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların ve 2020 yılı boyunca yaşanan sel felaketlerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Kim, gıda kıtlığı konusunda uyarıda bulundu.

Kim, ülkedeki gıda durumunun “endişe verici” olduğunu belirterek, yetkilileri tarımsal üretimin artırılması yönünde harekete geçmeye çağırdı.

Bunun yanı sıra Kim, ekonomik zorluklara rağmen kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini dile getirdi.











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