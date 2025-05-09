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Hakan Fidan Varşova’da AB toplantısına katıldı

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#Hakan Fidan#NATO#AB
Hakan Fidan Varşova’da AB toplantısına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya’nın başkenti Varşova’da yapılan Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) marjında aile fotoğrafına katıldı.

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Varşova’da düzenlenen toplantı, Türkiye ile AB arasındaki diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve katılım süreci dahil ikili ilişkilerde somut adımların atılması açısından önem teşkil ediyor. Bakan Fidan toplantıda, NATO ve AB arasında stratejik iş birliğinin Avrupa’nın güvenliği için elzem olduğunu, Türkiye’nin terörle mücadeledeki çabalarının ortak coğrafyanın istikrarını da koruduğunu ve bu çerçevede Türkiye’nin müttefikleri ve ortaklarından somut ve anlamlı destek beklediğini ifade etti. Bakan Fidan Gymnich’in toplantıları paralelinde Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ve İsveçli Maria Malmer Stenergard ile bir araya geldi.

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#Hakan Fidan#NATO#AB

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