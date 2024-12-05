Hakan Fidan NATO’da... Almanya: ‘Türkiye krizin çözümünde merkezi role sahip’

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Alman Dışişleri Bakanlığı X aracılığıyla yaptığı açıklamada Alman Bakan Annalena Baerbock ve Fidan’ın Suriye’deki durumu ele aldıklarını belirterek, “Bölgede kilit bir oyuncu olan Türkiye, mevcut krizin çözümünde merkezi bir role sahiptir. Sivillerin ve azınlıkların korunması en önemli öncelik olmalıdır” dedi. Bakan Fidan, dün de görüşmelerini sürdürdü. Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Yerapetritis ile bir araya geldi. Hakan Fidan, toplantı çerçevesinde ABD’nin görev süresi dolmak üzere olan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de ayak üstü görüştü.

SURİYE’DE KİM NEREDE

İRAN ASKER GÖNDERİR Mİ

HTŞ liderliğindeki muhalif güçlerin, rejim askerlerini sahada ağır bir yenilgiye uğratarak Halep’i de içine alacak şekilde kontrol sahasını genişletmesi Rusya’nın yanı sıra İran’da da şok etkisi yarattı. Zira Halep’te uzun süredir İran yanlısı milis gruplar en az Suriye Ordusu kadar güçlüydü. İran destekli grupların çoğu Afganistan, Pakistan ve Irak gibi ülkelerden gelen Şii milis unsurlarından oluşuyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, El Arabi el Cedid’e verdiği röportajda, Suriye devletinin talep etmesi halinde asker göndermeyi değerlendireceklerini dile getirdi. Öte yandan Beşar Esad ordu mensuplarına ödenecek maaşlara kararnameyle yüzde 50 zam yaptı.

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IRAK KARIŞMAK İSTEMİYOR

IRAK yönetimi, Suriye’deki karışıklıktan uzak kalmak isterken İran tarafından desteklenen Şii grupların ülkedeki ağırlığı Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yi zorluyor. Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı telefon görüşmesinde “Suriye ve Irak’ın güvenliği ortaktır” mesajı verse de Başbakan Sudani ve Şii örgüt Haşdi Şabi’nin lideri Falah Feyyaz Suriye’deki krize açıkça karışmak istemediklerini kaydetti. Ülkenin eski Başbakanı ve günümüzde muhalefetin bir parçası olan Nuri el-Maliki ise Iraklı milislerin Suriye’ye giderek rejimin yanında savaşmasından yana tavır gösteriyor.

İSRAİL, HİZBULLAH’A SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ülkesinin ‘hayati çıkarlarını’ korumaya kararlı olduğunu söylüyor. İsrail’in Suriye’deki en büyük hedefinin İran etkisinin bertaraf edilmesi olduğu konuşuluyor. Muhaliflerin Esad rejimine karşı harekete geçtiği şu günlerde İsrail, önceki gün Şam’da düzenlediği hava saldırısında Hizbullah temsilcilerinden Salman Nimer Cuma’yı hedef aldı.