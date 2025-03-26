Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşıyla görüştü... Yeni dönemin ilk ziyareti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Washington’daki ABD Dışişleri Bakanlığı’nda mevkidaşı Marco Rubio bir araya geldi. Bu görüşmeyle birlikte, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasından bu yana Türkiye’den bir yetkili Washington’a ikili temaslar için ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş oldu. ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 16 Mart’ta gerçekleştirilen ve Beyaz Saray tarafından “harika” ve “(ilişkilerde) dönüşüme sebep olacak” şeklinde tanımlanan telefon görüşmesinin hemen akabinde gelen Fidan-Rubio görüşmesi ile birlikte iki ülke arasında bir süredir çözüme ulaşamamış bazı meselelerin hareket kazanması bekleniyor.

SICAK GÜNDEM MADDELERİ

Türkiye-ABD ilişkilerini güçlendirecek hamleler ile birlikte atılacak adımlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın gelecekte ABD’ye yapmayı planladığı ziyaretin detaylarının ele alındığı tahmin edilen görüşmede, bunlara ek olarak Trump’ın ilk döneminde Türkiye’ye uyguladığı Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye’nin yine Trump döneminde çıkarıldığı F-35 programına geri dönmesi gibi konular da ele alındı.

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CAATSA VE F-35 MESELESİ

Türkiye’nin temel beklentilerinden biri, CAATSA yaptırımlarının vakit kaybedilmeden kaldırılması. Fidan’ın görüşmelerde, bu yaptırımların sona erdirilmesi için derhal adımlar atılmasının ve Türkiye’nin F-35 programına geri dönme sürecinin yeniden değerlendirilmesinin önemini vurguladığı düşünülüyor. Geçtiğimiz hafta Amerikan basınında ortaya çıkan iddialara göre Trump, Türkiye’nin S-400 alımı nedeniyle uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik formüllerin üzerinde çalışılması için talimat vermişti. Bakanların bu konuyu ve Trump’ın talimatı çerçevesinde F-35’lerin Türkiye’ye satışı ihtimalini değerlendirdiği düşünülüyor. Eğer satış tekrardan gerçekleşecek olursa, bu durum Kongre’ye Rubio tarafından bildirilecek.

SURİYE’NİN YOL HARİTASI

Suriye’nin geleceğinin, iki bakanın ajandasındaki kilit konulardan biri olduğu tahmin ediliyor. Geçtiğimiz ay Almanya’nın Münih şehrinde Fidan, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Rubio ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmelerinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamasında “Birleşik ve istikrarlı bir Suriye için Türkiye ile yakın iş birliğinin önemini” vurgulamıştı. Terör örgütü PKK/YPG’nin dahil olduğu SDG’nin Şam ile vardığı anlaşmanın ardından sürecin nasıl şekilleneceği de masadaydı.

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Bu arada görüşmede DEAŞ’la mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm yapılması gerektiği, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaşması için daha fazla çaba sarf edilmesi gibi konuların da ele alındığı bildirildi.

KILIÇ WALTZ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile görüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı. Kaynaklar, görüşmenin bir diğer önemli başlığının da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında yakın zamanda planlanan görüşme öncesi yapılacak istişareler olduğunu belirtti.

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