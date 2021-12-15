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Haiti’deki patlamada ölü sayısı 75’e yükseldi

#Haiti#Akaryakıt Tankeri#PATLAMA
Haiti’deki patlamada ölü sayısı 75’e yükseldi

Haiti’de akaryakıt tankerinin patlaması sonucu can kaybı sayısı 75’e yükseldi. Hükümet 3 günlük ulusal yas ilan etti.

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Haiti’nin Cap-Haitien kentinde dün sabaha karşı akaryakıt tankerinin patlaması faciaya yol açtı. Onlarca kişinin sızan yakıtı toplamak için devrilen tankerin çevresine toplandığı sırada patlama meydana geldi.

Cap-Haitien'in Belediye Başkan Yardımcısı Patrick Almonor dün gece yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 75’e yükseldiğini ifade ederek, "Yaşananlar korkunç. Çok fazla can kaybettik” dedi.

Yaralanan onlarca kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, hastanelerin kapasitesinin dolması nedeniyle sahra hastaneleri kurulacağı belirtildi.

Haiti’deki patlamada ölü sayısı 75’e yükseldi

Olay yerinde incelemelerde bulunarak tedavi görenleri ziyaret eden Haiti Başbakan Ariel Henry, 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Patlamanın yaşandığı bölgede çevredeki bina ve araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.

Haiti’de akaryakıt tankeri patladı
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#Haiti#Akaryakıt Tankeri#PATLAMA

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