Haiti’deki patlamada can kaybı sayısı 90’a yükseldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın fiyatlarında sert düşüş İşte son gelişmelerAltın fiyatlarında sert düşüş! İşte son gelişmeler#Altın
Maaş vergisine asgari ücret ayarıMaaş vergisine asgari ücret ayarı#Vergi
Hamit Altıntoptan sert açıklama Kenan Koçak ve Fenerbahçe...Hamit Altıntop'tan sert açıklama! Kenan Koçak ve Fenerbahçe...#Fenerbahçe
Uzmanlar yorumladı Dolarda büyük düşüşUzmanlar yorumladı! Dolarda büyük düşüş#DOLAR
TLye büyük destek kararıTL'ye büyük destek kararı!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünya basınında gündem oldu TLnin yükselişi böyle duyurulduDünya basınında gündem oldu! TL'nin yükselişi böyle duyuruldu#Türk Lirası
Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor: Bakan yeni platformu duyurdu... Tarih belli olduTüm öğretmenleri ilgilendiriyor: Bakan yeni platformu duyurdu... Tarih belli oldu#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Ucu bucağı gözükmüyor Kilometrelerce kuyruk olduUcu bucağı gözükmüyor! Kilometrelerce kuyruk oldu#Artvin
Soylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlarSoylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlar!#İçişleri Bakanı
Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'#Fenerbahçe
ABDden flaş Omicron açıklaması... Korkulan olduABD'den flaş Omicron açıklaması... Korkulan oldu!#Omicron
F.Bahçede 8. hoca operasyonu başladı Kontak kurulan isim, dönüm noktası...F.Bahçe'de 8. hoca operasyonu başladı! Kontak kurulan isim, dönüm noktası...#Fenerbahçe
Talimatı verdi, geri sayım başladı... Sadece 4 hafta süresi varTalimatı verdi, geri sayım başladı... Sadece 4 hafta süresi var!#ABD
Alec Baldwin katil olmuştu... Suçluyu açıkladıAlec Baldwin katil olmuştu... Suçluyu açıkladı#Alec Baldwin
Usta sanatçının vefatı şok etkisi yarattı Acı gerçeği oğlu açıkladı...Usta sanatçının vefatı şok etkisi yarattı! Acı gerçeği oğlu açıkladı...#Sezai Aydın
HABERLERDünya Haberleri

Haiti’deki patlamada can kaybı sayısı 90’a yükseldi

#Haiti#Akaryakıt Tankeri#PATLAMA
Haiti’deki patlamada can kaybı sayısı 90’a yükseldi

Haiti’de akaryakıt tankerinin patlaması sonucu can kaybı sayısı 90’a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haberin Devamı

Haiti’nin Cap Haitien şehrinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucunda ağır yaralananların hayatını kaybetmesi nedeniyle can kaybı sayısı 90’a yükseldi.

Haiti’de 14 Aralık’ta meydana gelen patlamada en son 75 can kaybının açıklandığı faciada can kaybı sayısı 90’a yükselirken, sayının artacağı tahmin ediliyor.

Cap Haitien Belediye Başkan Yardımcısı Patrick Almonor, dün yaptığı açıklamada meydana gelen patlama sonucu can kaybının 90’a yükseldiğini doğrularken, hastanelerde tedavi gören ağır yaralı sayısının can kaybını arttırabileceğini söyledi.

Haiti’deki patlamada can kaybı sayısı 90’a yükseldi

Görgü tanıkları, tanker patlamasının ardından araç alev topuna dönmeden bölgede bulunanların dökülen benzini toplamak için olay yerine koştuğunu ve yangındaki can kaybının bu nedenle de daha fazla olduğunu söyledi.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, patlamada hayatını kaybedenler için düzenlenecek olan ulusal cenaze töreninin bugün ana katedralde yapılacağını açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haiti#Akaryakıt Tankeri#PATLAMA

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan