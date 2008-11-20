Haiti'de yetersiz beslenme sonucu 26 çocuk öldü

Yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Belçika grubunun başkanı Max Cosci, çok yetersiz beslenen 65 çocuğun da ya evlerinde tedavi edildiklerini ya da hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.
Cosci, çok yetersiz beslenme sonucu son 2 hafta içinde çocukların ishal, ateş ve diğer nedenlerle öldüklerini belirtirken, ancak doktorların salgın bir hastalık olmadığını söylediğini kaydetti.
Cosci, durumun “çok hassas ve tehlikeli olduğunu” belirterek, daha fazla gıda yardımı yapılmaması durumunda daha çok kişinin yetersiz beslenme sonucu ölebileceğini bildirdi.
Dünya Gıda Programı Sözcüsü Hilary Clarke ise ülkenin iyi haber
alınamayan bölgelerinde birçok kişinin daha ölmüş olabileceğini dile getirdi.