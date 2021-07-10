Haiti’de suikast: Failler yabancı ülke vatandaşı

KARAYİPLER ülkesi Haiti’de Başkan Jovenel Moise’nin (53) suikast sonucu öldürülmesinin yankıları sürüyor. Siyasi istikrarsızlıklarla boğuşan yoksul ülke, darbe, işgal ve deprem felaketlerinin ardından bu kez de devlet başkanına suikastın yol açtığı krizle karşı karşıya. Önceki gün suikastın şüphelilerinden silahlı 11 kişi başkent Port-au-Prince’te zorla girdikleri Tayvan temsilciliğinde yakalandı. Bu operasyonda kimse yaralanmadı ama olay mahallinde az miktarda maddi hasar meydana geldi. Böylece operasyonlarda toplam 15 Kolombiyalı ile 2 Haiti asıllı Amerikalı gözaltına alınmış oldu. 3 şüpheli polisle çatışmada öldürüldü. 8 kişi ise aranıyor.

KOLOMBİYA ASKERLERİ

Haitili yetkililer, suikastta 28 kişinin yer aldığı üzerinde duruyor. Kaçak durumdaki 8 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Haiti’nin Washington Büyükelçisi Bocchit Edmond, faillerin ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ajanı kılığına girip, son derece profesyonelce hareket ettiklerini söyleyerek, “Bizce onlar paralı askerdi” dedi. Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano da en az 17 şüphelinin eski Kolombiya ordusu mensubu olduğunu kaydetti.

SİYASİ KRİZ ÇIKTI

Başkan’ın ölümü ülkede siyasi krize de yol açtı. Başbakan Claude Joseph, ordu ve polisin kontrolünü alarak olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Ancak Başkan Moise öldürülmeden iki gün önce başbakan olarak beyin cerrahı Ariel Henry’yi atamıştı ve bu hafta göreve başlaması bekleniyordu. ABD Dışişleri, suikast sırasında Joseph görevde olduğu için onunla çalışacaklarını ama Henry ile de temasta olacaklarını duyurdu. Moise, 7 Temmuz’da sabaha karşı silahlı kişilerce evinde düzenlenen saldırıda ölmüş, eşi Martine yaralanmıştı.

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