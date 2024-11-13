Haiti’de silahlı saldırı: Yolcu uçağını vurdular

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Miami Herald’ın haberine göre, kurşunlara hedef olan 951 sefer sayılı Spirit Airlines uçağı, Dominic Cumhuriyeti’ndeki Santiago Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptı. Santiago Havalimanı’na inen uçağın ilk incelemeler sonucu kurşunlardan kaynaklanan hafif hasarlar nedeniyle servis dışı bırakıldığı, olayda yalnızca bir uçuş görevlisinin hafif yaralandığı açıklandı.

Hafif hasar alan uçak kontrollü şekilde piste indi. Saldırıda bir uçuş görevlisi hafif yaralandı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Dominic Cumhuriyeti’ne inen yolcular yeni bir uçakla Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı’na geri götürüldü.

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Öte yandan olayın ardından Haiti’deki Louverture Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm ticari uçuşlar durdurulurken, ABD’deki tüm havayolu şirketleri de Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’ye uçuşları askıya aldı. Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisine göre, 2024’ün başından bu yana 1374’ü son 6 ayda olmak üzere 3 bin 900 kişi silahlı çetelerin saldırıları sonucu öldü. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor. Başkent Port-au-Prince’ın yüzde 80’ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları gittikçe artıyor.