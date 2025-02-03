×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Haiti'de silahlı çete saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Haiti#Silahlı Çete Saldırısı#Ölü Ve Yaralılar
Haitide silahlı çete saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 09:23

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'ye bağlı kasabaya, silahlı çeteler saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 50 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'ye 10 kilometre mesafedeki Kenscoff kasabasında, silahlı çeteler saldırı düzenledi.

Yerel basında çıkan habere göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin yetersiz kalması üzerine kasabaya takviye polis sevk edildi.

Haiti'deki bağımsız bir sivil toplum kuruluşunun açıklamasına göre, saldırılarda 100 ev yakıldı. Çeteler, bölgenin kontrolünü ele geçirmek amacıyla "büyük" bir saldırı gerçekleştirdi.

Bu arada Haiti Polis Sözcüsü Michel-Ange Louis, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı çete üyesi 20 kişiyi öldürdüklerini ve güvenliğin sağlanması için gerekenin yapıldığını bildirdi.

 

2024'TE 5 BİNİ AŞKIN KİŞİ, SİLAHLI ÇETELERİN SALDIRILARINDA ÖLDÜ

Haberin Devamı

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te istifa etmiş, kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'yi başbakan atamıştı.

Konsey, 11 Kasım 2024'te görevden aldığı Conille'in yerine de iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak belirlemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haiti#Silahlı Çete Saldırısı#Ölü Ve Yaralılar

BAKMADAN GEÇME!