Haiti’de korkunç cinayet: 2 gazeteci diri diri yakıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Korkunç infaz Kazakistandan kan donduran görüntülerKorkunç infaz! Kazakistan'dan kan donduran görüntüler#Kazakistan
Ek zamla memurun maaşı artacakEk zamla memurun maaşı artacak#Memur
Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli miDepremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?#Deprem Uyarı Sistemi
Tedbirler gündemde Pandemide 100 bin alarmı: 3 kritik öneriTedbirler gündemde! Pandemide 100 bin alarmı: 3 kritik öneri#Koronavirüs
CHP’li FETÖ firarisi CNN Türk’le uğraşıyorCHP’li FETÖ firarisi CNN Türk’le uğraşıyor#FETÖ
Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayımŞevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım#Şevki Yılmaz
Ve beklenen oldu... Korona sil baştan Bu 3 semptoma dikkatVe beklenen oldu... Korona sil baştan! Bu 3 semptoma dikkat #Omicron
İşten çıkarılınca yaptıkları şoke etti Akılalmaz olayda yeni suç duyurusuİşten çıkarılınca yaptıkları şoke etti! Akılalmaz olayda yeni suç duyurusu#Istanbul
Altın fiyatlarında sert düşüş İşte son durumAltın fiyatlarında sert düşüş! İşte son durum#Altın
Acun Ilıcalı, Fenerbahçenin gözdesini Hull Cityye transfer ediyorAcun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin gözdesini Hull City'ye transfer ediyor!#Transfer
2024e kadar sürebilir... Avrupada büyük kriz2024'e kadar sürebilir... Avrupa'da büyük kriz#Doğal Gaz
Ekrana bakan şoke oluyor Kripto paralarda deprem...Ekrana bakan şoke oluyor! Kripto paralarda deprem...#Kripto Para
Yabancılar, 2023 hesaplarını değiştirmeye başladıYabancılar, 2023 hesaplarını değiştirmeye başladı#AK Parti
Sosyal medya bu adamı konuşuyor... Son çare ilan verdiSosyal medya bu adamı konuşuyor... Son çare ilan verdi!#İngiltere
Seren Serengil sağlık durumunu anlattıSeren Serengil sağlık durumunu anlattı#Seren Serengil
HABERLERDünya Haberleri

Haiti’de korkunç cinayet: 2 gazeteci diri diri yakıldı

#Haiti#Cinayet#Dünya
Haiti’de korkunç cinayet: 2 gazeteci diri diri yakıldı

Haiti Güvenlik Güçleri’nden bir kaynak, başkent Port-au-Prince’de görevli 2 gazetecinin, bir çete tarafından diri diri yakıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Haiti’de akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Haitili 2 gazeteci, başkent Port-au-Prince’deki Petion-Ville mahallesinde Ti Makak isimli bir çete tarafından diri diri yakıldı. Haiti Güvenlik Güçleri’ne bağlı bir kaynak tarafından yapılan açıklamada, olayın nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, 3’üncü bir gazetecinin çetenin elinden kaçtığı da aktarıldı.

Haitili medya kuruluşu Radyo Ecoute FM olayla ilgili yaptığı açıklamada, John Wesley Amady isimli çalışanlarının bölgedeki güvenlik eksikliklerini belgelediği esnada öldürüldüğünü doğrularken, “Amandy, silahlı haydutlar tarafından vahşice vuruldu ve canlı canlı yakıldı” ifadelerine yer verildi.

Radyo kuruluşu ayrıca, “Kurbanın ailesiyle dayanışma göstergesi olarak” bir sonraki duyuruya kadar faaliyetlerini askıya aldığını belirtti. Yaşanan olayı, “Yaşam hakkına ciddi bir saldırı” olarak nitelendiren kuruluş, “Bu suç ve barbarca eylemi son derece katı bir şekilde kınıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

İNSANİ KRİZ BÜYÜYOR

Başkent Port-au-Prince’deki şiddet olayları ve kötüleşen güvenlik koşullarının arka planında, aralarında rekabet yaşanan grupların sokakların kontrolü için birbirleriyle ve güvenlik güçleriyle çatışması yer alıyor.

Geçen yıl Temmuz ayında, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise konutuna düzenlenen suikastte hayatını kaybetmişti.
ABD’de Salı günü Kolombiyalı bir kişi de Moise suikastine karıştığı iddiasıyla tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haiti#Cinayet#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat