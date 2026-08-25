Haiti'de kırmızı pazartesi: 47 kişi hayatını kaybetti

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Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'teki Kenscoff yerleşim yerine çeteler tarafından baskın gerçekleştirildi. Kenscoff Belediye Başkanı Jean Massillon, çete üyelerin evleri ateşe verdiğini ve bazı sakinleri öldürdüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), saldırıda en az 47 kişinin hayatını kaybettiğini ve 22'den fazla kişinin yaralandığı açıkladı. Haiti Başbakanı Alix Didier Fils-Aime'nin ofisinden yapılan açıklamada, saldırılar kınandı ve güvenlik güçlerinin en yüksek alarm durumunda olduğu, bölgeye takviye birliklerin sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "Kenscoff terk edilmeyecek. Haiti haydutların eline teslim edilmeyecek" ifadesi kullanıldı.

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Başkentin dışındaki tepelerde yer alan Kenscoff, aylardır çete şiddetiyle boğuşuyor. BM'ye göre 2025'in başlarında çete saldırıları 260'tan fazla kişinin ölümüne ve 200 evin yıkılmasına veya ateşe verilmesine, 3 bin kişinin de yerinden edilmesine yol açtı. O zamandan bu yana en az 10 saldırı daha düzenlendi.

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HAİTİ ÇETELERİN PENÇESİNDE

Amerika kıtasının en yoksul ülkesi Haiti'de yıllardır siyasi istikrarsızlık, yolsuzluk, doğal afetler ve çete şiddeti yaşanıyor. Haiti'nin başkenti ve çevresindeki bölgeler, son yıllarda giderek artan bir şekilde suç örgütlerinin kontrolü altına girdi. Uluslararası toplumun Haiti'nin yetersiz donanıma sahip polis gücüne destek verme girişimleri, şiddet içeren çeteleri kontrol altına almakta başarısız oldu. BM'ye göre Haiti'nin toplam 11 milyonluk nüfusunun yaklaşık 1.5 milyonu şu anda yerinden edilmiş durumda, 5 milyondan fazla kişi ise ciddi gıda güvensizliğiyle mücadele ediyor.

Ülkede son seçim 2016'da yapılmıştı. Önceki Cumhurbaşkanı Jovenel Moise 2021'de suikast sonucu öldürülürken, yerine henüz kimse atanmadı. Haiti'de bu yıl Aralık ayında seçim yapılması planlanıyor.