Haiti’de kaçırılan misyonerlerden 3’ü daha serbest bırakıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fırtına vurdu Ağaçlar söküldü, dalga boyu 3 metreyi aştı 35 kent alarmdaFırtına vurdu! Ağaçlar söküldü, dalga boyu 3 metreyi aştı! 35 kent alarmda#Meteoroloji
4-0 sonrası Süper Ligde hesaplar değişti Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...4-0 sonrası Süper Lig'de hesaplar değişti! Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...#Süper Lig
Ölümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladıÖlümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladı?#İklim Krizi
Her yerde aranıyordu Milyarlık vurgunda yeni gelişmeHer yerde aranıyordu! Milyarlık vurgunda yeni gelişme#Bitrota
Bakan Soylu duyurdu Kritik isim ölü olarak ele geçirildiBakan Soylu duyurdu! Kritik isim ölü olarak ele geçirildi#Terörle Mücadele
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı Flaş adımGözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı! Flaş adım#Alec Baldwin
Araç sahiplerini ilgilendiriyor Son kararı Erdoğan verecek... MTVde indirim beklentisiAraç sahiplerini ilgilendiriyor! Son kararı Erdoğan verecek... MTV'de indirim beklentisi#MTV
Skandal patladı... Parlamento tuvaletinde uyuşturucu maddeSkandal patladı... Parlamento tuvaletinde uyuşturucu madde! #İngiltere
Asgari ücrette kritik gün Saat 14.00te başlayacakAsgari ücrette kritik gün! Saat 14.00'te başlayacak#Asgari Ücret
Vurun kardaşlar vurun Barolar Birliğinin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olurVurun kardaşlar vurun! Barolar Birliği'nin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur#Barolar Birliği
Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçmişti Kan donduran olayda korkunç gerçekAracıyla sevgilisinin üzerinden geçmişti! Kan donduran olayda korkunç gerçek#Murat Avcı
İşte gecenin yıldızları...İşte gecenin yıldızları...#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni
Esnafın kâbusu olmuştu Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılarEsnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar#Antalya
Dünya çapında tepki yağıyor: 900 çalışanını Zoom toplantısında kovduDünya çapında tepki yağıyor: 900 çalışanını Zoom toplantısında kovdu!#Zoom
Ruh sağlığınızı bozuyorsa istifa edin demişti: Herkes senin gibi sahte işlerden milyonlar kazanamaz'Ruh sağlığınızı bozuyorsa istifa edin' demişti: Herkes senin gibi sahte işlerden milyonlar kazanamaz!#Prens Harry
HABERLERDünya Haberleri

Haiti’de kaçırılan misyonerlerden 3’ü daha serbest bırakıldı

#Haiti#ABD#Dünya
Haiti’de kaçırılan misyonerlerden 3’ü daha serbest bırakıldı

Haiti’de çete tarafından fidye için kaçırılan ABD’li ve Kanadalı 17 misyonerden 3’ünün daha serbest bırakıldığı belirtildi.

Haberin Devamı

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince'de Ekim ayında çete üyeleri tarafından kaçırılan 17 misyoner arasından serbest bırakılanların sayısı 5’e yükseldi.

Misyonerlerin bağlı olduğu Christian Aid Ministries yardım kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, “Dün gece 3 rehine daha serbest bırakıldı. Güvendeler ve durumları iyi görünüyor” ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise yaptığı açıklamada rehinelerin serbest bırakıldığını doğrulayarak, ABD’nin diğer rehinelerin serbest bırakılması için çalışmayı sürdüğünü söyledi.

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince'de 16 Ekim’de, 5'i çocuk 16 ABD’li ve 1 Kanadalıdan oluşan grup, yetimhane ziyaretinin ardından havaalanına giderken otobüsten indirilerek “400 Mazowo” adlı çete tarafından kaçırılmıştı.

Haiti Adalet Bakanı Liszt Quitel yaptığı açıklamada, çetenin rehinelerin serbest bırakılması için 17 milyon dolar fidye istediğini ve fidye pazarlığının haftalar sürebileceğini söylemişti.

Haberin Devamı

Çete tarafından kaçırılan 17 misyonerden 2’sinin 22 Kasım’da serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haiti#ABD#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil