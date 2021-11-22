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Haiti'de kaçırılan 17 misyonerden 2'si serbest bırakıldı

#Haiti#Dünya#ABD
Haitide kaçırılan 17 misyonerden 2si serbest bırakıldı

Haiti'de bir çete tarafından 16 Ekim'de kaçırılan ve kişi başı 1 milyon dolar fidye istenen ABD merkezli bir misyoner grubunun 17 üyesinden 2'si serbest bırakıldı.

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Bölge basınında çıkan habere göre, Ohio merkezli Christian Aid Ministries adlı kuruluşun web sitesinden yapılan açıklamada, serbest bırakılan 2 rehinenin durumlarının iyi olduğu belirtilerek "Yalnızca sınırlı bilgi sağlanabiliyor ancak bırakılan 2 rehinenin güvende, iyi durumda ve gözetim altında olduklarını söyleyebiliriz." ifadesine yer verildi.

Misyonerlerin, Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra ABD'ye dönerken "400 Mawozo" adıyla bilinen çete tarafından kaçırıldığı bildirilmişti.

Son dönemde Haiti'de çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı, birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidyeler talep ettiği biliniyor.

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisince geçen ay yayımlanan rapora göre, 2021'in ilk 8 ayında Haiti Ulusal Polisine en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu rakam, 2020 yılında 234'tü.

Bir başka kuruluş CARDH'ye göre, yıl başından bu yana ülkede 29'u yabancı uyruklu 628 kişinin çetelerce kaçırıldı.

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