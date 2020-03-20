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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 09:15,Son Güncelleme:/

Haiti'de ilk kez Corona Virüs vakası görüldü

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Haiti'de ilk kez Corona Virüs vakası görüldü
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Haiti'de ilk kez yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) 2 kişide tespit edildi.

Devlet Başkanı Jovenel Moise, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 2 hastanın karantinada olduğunu belirtti.

Moise, yeni tip Corona Virüs nedeniyle "acil durum" ilan edilen ülkede, tüm hava alanlarının, deniz limanlarının, okulların ve fabrikaların kapatılacağını açıkladı.

Haiti'de yetkililer, yakın zaman önce ülkenin Hispanyola Adası'nda Dominik Cumhuriyeti ile paylaştığı sınırı, virüs nedeniyle kapatmıştı.

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