Haiti'de Corona Virüs nedeniyle ilk ölüm

Haiti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hipertansiyon ve diyabet hastalığı bulunan 55 yaşında bir erkek hasta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Nüfusu 10 milyonu aşan Haiti'de Kovid-19 şu ana kadar 21 kişide görüldü.

Ülkede 20 Mart'ta ilk Kovid-19 vakalarının görülmesi ile 20.00-05.00 saatlerinde uygulanmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edlimiş, eğitime ara verilmiş ve 10'dan fazla kişinin katıldığı etkinlikler iptal edilmişti.