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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 09:09, Son Güncelleme:/

Haiti'de Corona Virüs nedeniyle ilk ölüm

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Haiti'de Corona Virüs nedeniyle ilk ölüm
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Karayiplerde bir ada ülkesi olan Haiti'de, yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Haiti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hipertansiyon ve diyabet hastalığı bulunan 55 yaşında bir erkek hasta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Nüfusu 10 milyonu aşan Haiti'de Kovid-19 şu ana kadar 21 kişide görüldü.

Ülkede 20 Mart'ta ilk Kovid-19 vakalarının görülmesi ile 20.00-05.00 saatlerinde uygulanmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edlimiş, eğitime ara verilmiş ve 10'dan fazla kişinin katıldığı etkinlikler iptal edilmişti.

 

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