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Dünya
Haber Giriş: 15.08.2021 - 18:02 | Son Güncelleme:

Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem: Can kaybı 724'e yükseldi

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Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem: Can kaybı 724'e yükseldi

Haiti'de dün meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Gelen son dakika bilgisine göre deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi.

Karayip ülkesi Haiti, Cumartesi günü 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi.

10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirilen depremin merkez üssü, nüfus yoğunluğu yüksek Port-au-Prince'e 150 kilometre mesafede.

Haitide 7.2 büyüklüğünde deprem: Can kaybı 724e yükseldi

Başbakan Ariel Henry, ülkedeki "büyük hasar" nedeniyle bir aylık olağanüstü hal ilan etti.

Depremin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hasar görmüş ve yıkılmış binalar olduğu görülüyor.

Hastanelerin de depremde büyük zarar gördüğü bildiriliyor. Sivil savunma kurumu başkanı Jerry Chandler, acil müdahale konusunda hastanelerin sıkıntı çektiğini en az üç hastanenin tamamen dolduğunu kaydetti.

Haitide 7.2 büyüklüğünde deprem: Can kaybı 724e yükseldi

Haiti, 2010'da 200 bini aşkın kişinin öldüğü ve ülkenin alt yapısının büyük oranda zarar gördüğü depremin yaralarını yıllar boyunca saramamıştı.

11 milyonluk Haiti'de nüfusun yüzde 59'u yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

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