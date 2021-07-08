Haiti liderine evinde suikast

KARAYİPLER’deki yoksul ada ülkesi Haiti’nin Devlet Başkanı Jovenal Moise (53) başkent Port-au-Prince’te bulunan özel konutunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Suikastı duyuran geçiş hükümeti Başbakanı Claude Joseph, çarşamba gecesi saat 01.00 sularında İspanyolca ve İngilizce konuşan bir grup silahlı kişi tarafından Moise’in evinin basıldığı ve silahla vurularak öldürüldüğünü söyledi.

SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

Halka sükûnet çağrısında bulunan Joseph, ülkede 2 haftalık sıkıyönetim ilan edildiğini ve bir sonraki seçimlere kadar devlet başkanlığı yetkisinin kendisine geçtiğini duyurdu. Saldırıda ağır yaralanan Moise’in eşi First Lady Martine Moise’in (47) durumunun kritik olduğu ve tedavi için Miami’ye sevk edildiği bildirildi. Saldırganların yakalanması için ülke çapında arama başlatıldı.

AJAN NUMARASI YAPMIŞLAR

ABD’nin Haiti büyükelçisi Bocchit Edmond, gazetecilere ellerinde saldırıya ilişkin görüntü kaydı bulunduğunu ve saldırganların Moise’in konutuna girmek için kendilerini Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi ajanları olarak tanıttıklarını söyledi. “Suikastın profesyonelce planlandığını” ifade eden Edmond, saldırganların paralı askerler olduğuna inandıklarını belirtti.

ÇAVUŞOĞLU: KALLEŞÇE ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Haiti’yi görüşmek üzere bugün acil toplantı yapılacağını duyurdu. Dünya liderleri Moise’in suikastını kınarken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter’dan yayınladığı mesajda Moise’in “kalleşçe öldürüldüğünü” ifade ederek ailesi ve Haiti halkına baş sağlığı diledi.

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