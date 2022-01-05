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Haiti Devlet Başkanı suikastı ile bağlantılı bir Kolombiyalıyı gözaltına alındı

#ABD#Haiti#Gözaltı
Haiti Devlet Başkanı suikastı ile bağlantılı bir Kolombiyalıyı gözaltına alındı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin 7 Temmuz’da suikast sonucu yaşamını yitirmesinden sonra ABD Adalet Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ihbar üzerine suikastla alakalı Kolombiyalı eski bir subayı gözaltına aldığını duyurdu.

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ABD Adalet Bakanlığı açıklamasında, ‘ihbar üzerine’ 43 yaşındaki Mario Antonio Palacios adlı Kolombiyalı eski bir subayın 7 Temmuz 2021'de Haiti'nin eski Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin Haiti'nin Port-au-Prince, kentinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alındığını belirtti. Bakanlık Palacios ve diğer suikastçıların, Başkan Moise'i öldürme niyeti ve amacı ile başkanın Haiti'deki konutuna girdiklerini ve sonuç olarak başkanı öldürdüklerini belirtti.

FBI VE HOMELAND SORUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

ABD Bakanlığı açıklamasında “Sanık (gözaltına alınan kişi) ve yaklaşık 20 kişilik Kolombiya vatandaşından ve Haiti merkezli çifte Haiti-Amerikan vatandaşından oluşan bir grup da dahil olmak üzere Haiti Başkanı'nı kaçırma veya öldürme planına katıldığı iddiaları” ifadelerini kullandı. FBI ve Vatan Güvenliği Soruşturmaları (Homeland Security Investigations) kurumlarının suikastı soruşturmayı sürdürdüğü ifade edildi.

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Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, Haziran 2021’de Antalya Diplomasi Forumu’na katılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşme yapmıştı.

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