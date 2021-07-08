MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHaiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast şüphelilerinden 4'ü öldürüldü
GeriDünya Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast şüphelilerinden 4'ü öldürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 07:51 | Son Güncelleme:

Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast şüphelilerinden 4'ü öldürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast şüphelilerinden 4'ü öldürüldü

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlendiği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

Bölge basınında çıkan habere göre, Haiti güvenlik güçleri, Moise'yi öldüren saldırganları yakalamak amacıyla ülke geneli geniş çaplı operasyon başlattı.

Yetkililer, polisin yerlerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyonunda 4 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

: İlginizi Çekebilir

Haiti Başbakanı Claude Joseph, saldırganların yabancı paralı askerler olduğunu, İngilizce ve İspanyolca konuştuklarını belirtti.

Öte yandan yapılan incelemeye göre, Devlet Başkanı Moise'ye saldırı esnasında 12 kurşunun isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Son dakika: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikaste uğradı Havalimanı ve sınır kapatıldı, sıkı yönetim ilan edildi
Son dakika: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikaste uğradı! Havalimanı ve sınır kapatıldı, sıkı yönetim ilan edildi

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise öldürüldü
daha fazla video için

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi