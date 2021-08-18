Haiti depreminde bilanço arttı
Haiti açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1941'e yükseldi.
USGS, 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü.
USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı.
Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtilmişti.
Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu ve geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti.
Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.