Hainler yakalandı... Alkol döküp yangın çıkardılar

Muğla’daki Dalaman Otobüs Terminali yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün 03.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında ormancı A.D.’nin (25) ifadesine başvuruldu. A.D. ifadesinde, “Yangın çıkardıktan sonra üzerine alkol döktüler. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiler. Bu kişilerin motosikletle uzaklaştığı anları da cep telefonumla kaydettim” dedi. Yapılan incelemede şüphelilerin 48 ASY 266 plakalı motosikletle olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Polis, şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. Kimlikleri belirleyen polis ekipleri, dün sabaha karşı düzenlenen operasyonla şüpheliler D.A.T. ile H.K.’yı yakalayıp gözaltına aldı. İki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.