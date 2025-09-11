×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hainler yakalandı... Alkol döküp yangın çıkardılar

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Dalaman#Yangın
Hainler yakalandı... Alkol döküp yangın çıkardılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2025 07:00

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda ateş yakıp yangın çıkardıktan sonra motosikletle kaçan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

Muğla’daki Dalaman Otobüs Terminali yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün 03.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında ormancı A.D.’nin (25) ifadesine başvuruldu. A.D. ifadesinde, “Yangın çıkardıktan sonra üzerine alkol döktüler. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiler. Bu kişilerin motosikletle uzaklaştığı anları da cep telefonumla kaydettim” dedi. Yapılan incelemede şüphelilerin 48 ASY 266 plakalı motosikletle olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Polis, şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. Kimlikleri belirleyen polis ekipleri, dün sabaha karşı düzenlenen operasyonla şüpheliler D.A.T. ile H.K.’yı yakalayıp gözaltına aldı. İki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Dalaman#Yangın

BAKMADAN GEÇME!