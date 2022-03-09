Haham Schneier: İsrail ile normalleşme ABD ilişkilerine katkı sunar

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ABD merkezli Etnik Anlayış Vakfı Başkanı Haham Marc Schneier, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un bugün başlayacak iki günlük Türkiye ziyareti öncesi Hürriyet gazetesinin sorularını yanıtladı. Herzog ziyaretinin organizasyonunda bizzat rol alan Schneier, İsrail ile normalleşmenin doğrudan Ankara-Washington ilişkilerine yansıyacağını söyledi.

‘HEYECAN VE UMUT VAR’

Amerikan Yahudi toplumunun etkinliğine dikkat çeken Schneier, “Türkiye, İsrail’le ilişkilerini düzeltirse bunun Kongre üzerinde etkisi büyük olur” dedi. Herzog ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki bu ilk görüşme “sürdürülebilir bir sürecin başlangıcı olmalı” diyen Haham Schneier, “İki ülke arasında ekonomik seviyede halihazırda bir partnerlik var. Şimdi bunu politik alana taşımak için de bir heyecan ve umut var. Körfez’de İsrail ile yeni ortaklıklar kurma noktasında önemli bir hareket var ve Türkiye bu anlamda önemli bir rol oynayabilir” görüşünü dile getirdi.

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‘FİLİSTİN’E KATKI SUNABİLİR’

Türk Amerikan toplumu ile ABD’deki Yahudiler arasında geçmişte var olan diyaloğun koptuğunu dile getiren Schneier, “Şimdi bu restore edilebilir. Amerikalı Yahudiler olarak Müslüman topluluklardan siyahlara çok geniş bağlarımız ve derin ilişkilerimiz var. Pek çok alanda Türkiye’ye yardımcı olabiliriz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye’nin Filistin üzerindeki etkisine işaret eden Schneier, Ankara’nın “İsrail-Filistin sorununun aşılmasına katkı verebileceğini” de kaydetti.

ZELENSKİ’NİN ERDOĞAN’I ARAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin arabuluculuk istediği iki ülkenin Türkiye ve İsrail olduğuna dikkat çeken Schneier, savaşın Ankara-Washington ilişkilerine etkisine dair şöyle konuştu: “Türkiye ve İsrail çözüm için önemli roller oynayabilir. Zelenski’nin arabuluculuk için Erdoğan’a ulaşması bile ABD’nin ve dünyanın Türkiye’yi nasıl gördüğüyle ilgili çok şey ifade ediyor. (Ukrayna savaşı) Türkiye-ABD ilişkilerini güçlendirecektir.”

MARC SCHNEİER KİMDİR

New York’taki Hampton Sinagogu ve ABD merkezli Etnik Anlayış Vakfı’nın kurucusu Haham Schneier, Yahudi toplumunun Müslüman cemaatler ve Amerikalı siyahlarla ilişkilerini geliştirmeye odaklanıyor. Özellikle Körfez-İsrail ilişkilerin normalleşmesini hedefleyen Schneier, Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyareti için de çalıştı.