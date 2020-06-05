Hafter’in Trablus hayali sona erdi

Libya’da Türkiye’nin destek verdiği, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Trablus’un bütün idari birimlerinde kontrolü sağladı. Önceki gün Trablus Uluslararası Havaalanı’nı ele geçirerek önemli bir askeri zafer elde eden UMH güçleri, dün kentin güneyindeki Kasr bin Gaşir ve Suk el Hamis’i tamamen ele geçirerek Trablus’taki mutlak kontrolü ele geçirdi. Libya ordusu dün sabah erken saatlerde Trablus’un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini tamamen temizlediğini açıklamıştı. Son askeri gelişmelerle birlikte, Hafter güçlerinin Libya’nın batısında elinde bulundurduğu son önemli yerleşim birimi olan Tarhuna, UMH hükümetinin ana hedefi haline geldi. Trablus’a bağlı yönetim birimlerinden çatışmaların ardından çekilen Hafter güçlerinin, Tarhuna’da toplandığı belirtiliyor.

HAYATLARI GÜVENDE

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Trablus Uluslararası Havalimanı’nın milislerden kurtarılması ve diğer askeri kazanımlarla başkentte yaşayan kadın ve çocukların hayatlarının artık daha güvende olduğunu belirtti. Trablus’a saldıranların, yerel ve uluslararası kanunların yasakladığı her türlü suçu işlediğini ve bunu bilerek yaptığını kaydeden Başağa, “Havalimanı’nın kurtarılmasıyla Trablus’ta yaşayan kadın ve çocukların hayatları artık daha güvende” dedi. Trablus’un bütün idari bölümlerinin ele geçirilmesiyle evlerini terk ederek kent merkezine göç eden binlerce insanın evlerine geri dönmeye başlaması bekleniyor.

HAFTER PETROL SATIYOR

The Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, Hafter güçleri Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki aracılar üzerinden Libya petrolünden illegal yollarla gelir elde etmeye çalışıyor. Habere göre, ABD, Birleşmiş Milletler ve Libya hükümeti, Dubai merkezli bir gemi kiracısını, Hafter’in Akdeniz üzerinden petrol pazarlamasına yardım ettiği şüphesiyle incelemeye aldı. ABD’li, Avrupalı ve Libyalı yetkililere dayandırılan haberde, ABD’nin, Hafter’in petrol anlaşmaları yapmak için Venezuela’nın başkenti Caracas’a bir gezi yapmış olabileceğini incelediği ifade edildi. Sahada üst üste askeri yenilgiler alan Hafter’in paralı askerlerin ödemelerini yasadışı petrol ticaretiyle yapmaya çalıştığı belirtiliyor.

Hafter’e bağlı milisler, bırakmak zorunda kaldıkları bölgelerden ayrılırken oyuncak ayıların arkasına yerleştirilmiş patlayıcı tuzaklıyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Nisan 2019’da Trablus’a yönelik askeri harekât başlatan ve milyonlarca kişinin yaşadığı kentin güneyindeki idari birimleri ele geçiren Hafter, son iki gündeki askeri kazanımlarla Trablus’un tamamından atıldı. Libya’da 2014 yılından itibaren doğu bölgesindeki aşiretlerle kurulan ittifaklar üzerinden Trablus’a ilerlemeyi başaran Hafter’in son askeri yenilgileri, söz konusu ittifakların çatlaması anlamına gelebilir. Trablus’a yönelik operasyonu fiilen sona eren Hafter’in, sahadaki gerçekliğe uygun olmayan tavizsiz politik tutumunun hem destekçi ülkelerle hem de Libya’nın doğusundaki aşiretlerle ilişkilerini olumsuz yönde etkilemesi olası. Dubai merkezli Al Hadath televizyonunun aktardığına göre, askeri yenilgi sürecindeki önceki gece Mısır’ın başkenti Kahire’ye giden Hafter, Türkiye’nin Libya’dan çekilmemesi durumunda UMH ile ateşkes pazarlığına oturulmayacağına yönelik tutumunu yineledi.